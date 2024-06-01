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Глава Брянской области рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ
Глава Брянской области рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.06.2024
Глава Брянской области рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ
Шесть домов и автомобиль получили повреждения в результате украинского обстрела села Лемешовка Брянской области, нарушено энергоснабжение, пострадавших нет,... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:03
2024-06-01T13:03
2024-06-01T13:03
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
севский район
александр богомаз
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Шесть домов и автомобиль получили повреждения в результате украинского обстрела села Лемешовка Брянской области, нарушено энергоснабжение, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Украинские террористы совершили обстрел села Лемешовка Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены шесть жилых домовладений, легковой автомобиль, нарушено энергоснабжение", – написал Богомаз. Глава региона уточнил, что на месте работают оперативные, аварийные и экстренные службы. Севский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и неоднократно подвергался обстрелам.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
брянская область
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происшествия, брянская область, севский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Севский район, Александр Богомаз
Глава Брянской области рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ
Богомаз: при обстреле брянского села Лемешовка пострадали 6 домов и автомобиль