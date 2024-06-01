https://ria.ru/20240601/novorossiysk-1949831481.html
Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах
Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах - РИА Новости, 01.06.2024
Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах
Тренировочные стрельбы пройдут в акватории Черного моря в Новороссийске в субботу, сообщили журналистам в администрации города. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T08:42
2024-06-01T08:42
2024-06-01T08:42
черное море
новороссийск
безопасность
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КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут в акватории Черного моря в Новороссийске в субботу, сообщили журналистам в администрации города. "Сегодня, 01.06.24 года, в период с 11.00 до 13.00 (совпадает с мск - ред.) в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.
https://ria.ru/20240601/bespilotnik-1949831075.html
черное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, новороссийск, безопасность
Черное море, Новороссийск, Безопасность
Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах
В Новороссийске в субботу пройдут учебные стрельбы в акватории Черного моря