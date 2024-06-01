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Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах - РИА Новости, 01.06.2024
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08:42 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/novorossiysk-1949831481.html
Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах
Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах - РИА Новости, 01.06.2024
Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах
Тренировочные стрельбы пройдут в акватории Черного моря в Новороссийске в субботу, сообщили журналистам в администрации города. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T08:42
2024-06-01T08:42
черное море
новороссийск
безопасность
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КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут в акватории Черного моря в Новороссийске в субботу, сообщили журналистам в администрации города. "Сегодня, 01.06.24 года, в период с 11.00 до 13.00 (совпадает с мск - ред.) в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.
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черное море
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черное море, новороссийск, безопасность
Черное море, Новороссийск, Безопасность
Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах

В Новороссийске в субботу пройдут учебные стрельбы в акватории Черного моря

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Порт Новороссийска. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут в акватории Черного моря в Новороссийске в субботу, сообщили журналистам в администрации города.
"Сегодня, 01.06.24 года, в период с 11.00 до 13.00 (совпадает с мск - ред.) в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.
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Черное мореНовороссийскБезопасность
 
 
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