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Во Франции заявили, что ядерные страны несут особую ответственность - РИА Новости, 01.06.2024
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06:42 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/nerasprostranenie-1949823440.html
Во Франции заявили, что ядерные страны несут особую ответственность
Во Франции заявили, что ядерные страны несут особую ответственность - РИА Новости, 01.06.2024
Во Франции заявили, что ядерные страны несут особую ответственность
Ядерные страны несут особенную ответственность за нераспространение ядерного оружия, друзья из США, Великобритании, России и Китая знают об этом, заявил глава... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T06:42
2024-06-01T06:42
в мире
сша
великобритания
китай
себастьян лекорню
международный институт стратегических исследований
франция
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ядерные страны несут особенную ответственность за нераспространение ядерного оружия, друзья из США, Великобритании, России и Китая знают об этом, заявил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню. "Я думаю, что ядерные державы несут особую ответственность в борьбе с распространением, я говорю об этом как (представитель - ред.) ядерной страны. Наши американские и британские друзья знают это, наши российские и китайские друзья также знают это", - заявил Лекорню во время выступления на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, трансляцию вел Международный институт стратегических исследований. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
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в мире, сша, великобритания, китай, себастьян лекорню, международный институт стратегических исследований, франция
В мире, США, Великобритания, Китай, Себастьян Лекорню, Международный институт стратегических исследований, Франция
Во Франции заявили, что ядерные страны несут особую ответственность

Лекорню: ядерные страны несут особую ответственность за нераспространение ЯО

© Fotolia / hassan benslimanФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Fotolia / hassan bensliman
Флаг Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ядерные страны несут особенную ответственность за нераспространение ядерного оружия, друзья из США, Великобритании, России и Китая знают об этом, заявил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню.
"Я думаю, что ядерные державы несут особую ответственность в борьбе с распространением, я говорю об этом как (представитель - ред.) ядерной страны. Наши американские и британские друзья знают это, наши российские и китайские друзья также знают это", - заявил Лекорню во время выступления на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, трансляцию вел Международный институт стратегических исследований.
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Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
 
В миреСШАВеликобританияКитайСебастьян ЛекорнюМеждународный институт стратегических исследованийФранция
 
 
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