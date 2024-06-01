https://ria.ru/20240601/nerasprostranenie-1949823440.html

Во Франции заявили, что ядерные страны несут особую ответственность

Во Франции заявили, что ядерные страны несут особую ответственность - РИА Новости, 01.06.2024

Во Франции заявили, что ядерные страны несут особую ответственность

Ядерные страны несут особенную ответственность за нераспространение ядерного оружия, друзья из США, Великобритании, России и Китая знают об этом, заявил глава... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T06:42

2024-06-01T06:42

2024-06-01T06:42

в мире

сша

великобритания

китай

себастьян лекорню

международный институт стратегических исследований

франция

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ядерные страны несут особенную ответственность за нераспространение ядерного оружия, друзья из США, Великобритании, России и Китая знают об этом, заявил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню. "Я думаю, что ядерные державы несут особую ответственность в борьбе с распространением, я говорю об этом как (представитель - ред.) ядерной страны. Наши американские и британские друзья знают это, наши российские и китайские друзья также знают это", - заявил Лекорню во время выступления на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, трансляцию вел Международный институт стратегических исследований. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.

https://ria.ru/20240601/doktrina-1949812153.html

сша

великобритания

китай

франция

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в мире, сша, великобритания, китай, себастьян лекорню, международный институт стратегических исследований, франция