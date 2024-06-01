https://ria.ru/20240601/muzey-1949820087.html

Пропалестинские активисты ворвались в Бруклинский музей, пишут СМИ

Пропалестинские активисты ворвались в Бруклинский музей, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2024

Пропалестинские активисты ворвались в Бруклинский музей, пишут СМИ

Пропалестинские активисты ворвались в Бруклинский музей в Нью-Йорке в США, там они испортили некоторые произведения искусства, пишет американская газета New... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T04:38

2024-06-01T04:38

2024-06-01T04:38

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пропалестинские активисты ворвались в Бруклинский музей в Нью-Йорке в США, там они испортили некоторые произведения искусства, пишет американская газета New York Post. "В пятницу толпа антиизраильских протестующих ворвалась в Бруклинский музей, где разбила лагерь, испортила произведения искусства", - говорится в сообщении издания. По данным источников издания в полиции, протестующие забрались на здание и спустились внутрь музея с помощью альпинистского снаряжения. Представитель музея отметил, что некоторые протестующие вступили в потасовку с охранниками. Согласно информации газеты, около 800 человек собрались у входа в музей.

https://ria.ru/20240511/protesty-1945235724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нью-йорк (город), сша