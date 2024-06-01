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Пропалестинские активисты ворвались в Бруклинский музей, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2024
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04:38 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/muzey-1949820087.html
Пропалестинские активисты ворвались в Бруклинский музей, пишут СМИ
Пропалестинские активисты ворвались в Бруклинский музей, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2024
Пропалестинские активисты ворвались в Бруклинский музей, пишут СМИ
Пропалестинские активисты ворвались в Бруклинский музей в Нью-Йорке в США, там они испортили некоторые произведения искусства, пишет американская газета New... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T04:38
2024-06-01T04:38
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пропалестинские активисты ворвались в Бруклинский музей в Нью-Йорке в США, там они испортили некоторые произведения искусства, пишет американская газета New York Post. "В пятницу толпа антиизраильских протестующих ворвалась в Бруклинский музей, где разбила лагерь, испортила произведения искусства", - говорится в сообщении издания. По данным источников издания в полиции, протестующие забрались на здание и спустились внутрь музея с помощью альпинистского снаряжения. Представитель музея отметил, что некоторые протестующие вступили в потасовку с охранниками. Согласно информации газеты, около 800 человек собрались у входа в музей.
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в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
Пропалестинские активисты ворвались в Бруклинский музей, пишут СМИ

NYP: пропалестинские активисты испортили экспонаты в Бруклинском музее

© AP Photo / Lindsey WassonАкция в поддержку Палестины в США
Акция в поддержку Палестины в США - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Lindsey Wasson
Акция в поддержку Палестины в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пропалестинские активисты ворвались в Бруклинский музей в Нью-Йорке в США, там они испортили некоторые произведения искусства, пишет американская газета New York Post.
"В пятницу толпа антиизраильских протестующих ворвалась в Бруклинский музей, где разбила лагерь, испортила произведения искусства", - говорится в сообщении издания.
По данным источников издания в полиции, протестующие забрались на здание и спустились внутрь музея с помощью альпинистского снаряжения. Представитель музея отметил, что некоторые протестующие вступили в потасовку с охранниками.
Согласно информации газеты, около 800 человек собрались у входа в музей.
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