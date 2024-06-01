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На востоке Москвы восстановили движение, перекрытое из-за пожара

На востоке Москвы восстановили движение, перекрытое из-за пожара - РИА Новости, 01.06.2024

На востоке Москвы восстановили движение, перекрытое из-за пожара

Движение по Мартеновской улице на востоке Москвы, которое было ранее перекрыто из-за пожара в производственно-складском здании, восстановлено, сообщается в... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T16:44

2024-06-01T16:44

2024-06-01T16:44

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Движение по Мартеновской улице на востоке Москвы, которое было ранее перекрыто из-за пожара в производственно-складском здании, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее в МЧС РФ сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлекали авиацию. "Движение по Мартеновской улице восстановлено", - говорится в сообщении.

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Тушение пожара на востоке Москвы Крупный пожар на востоке Москвы тушат уже 2 вертолета - один из них Ми-26, на горящее на 4000 квадратных метров здание сброшено уже 200 тонн воды, сообщает МЧС Росси. 2024-06-01T16:44 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео