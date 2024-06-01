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На востоке Москвы восстановили движение, перекрытое из-за пожара
На востоке Москвы восстановили движение, перекрытое из-за пожара - РИА Новости, 01.06.2024
На востоке Москвы восстановили движение, перекрытое из-за пожара
Движение по Мартеновской улице на востоке Москвы, которое было ранее перекрыто из-за пожара в производственно-складском здании, восстановлено, сообщается в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T16:44
2024-06-01T16:44
2024-06-01T16:44
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Движение по Мартеновской улице на востоке Москвы, которое было ранее перекрыто из-за пожара в производственно-складском здании, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее в МЧС РФ сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлекали авиацию. "Движение по Мартеновской улице восстановлено", - говорится в сообщении.
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Тушение пожара на востоке Москвы
Крупный пожар на востоке Москвы тушат уже 2 вертолета - один из них Ми-26, на горящее на 4000 квадратных метров здание сброшено уже 200 тонн воды, сообщает МЧС Росси.
2024-06-01T16:44
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На востоке Москвы восстановили движение, перекрытое из-за пожара
Движение по Мартеновской улице на востоке Москвы восстановили после пожара