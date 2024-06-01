https://ria.ru/20240601/moshennichestvo-1949846562.html

В "Лаборатории Касперского" рассказали, кто становится жертвами мошенников

В "Лаборатории Касперского" рассказали, кто становится жертвами мошенников - РИА Новости, 01.06.2024

В "Лаборатории Касперского" рассказали, кто становится жертвами мошенников

Люди, которые верят мошенникам и расплачиваются за это потерянными деньгами, никогда не переведутся, такова психология человека, соответственно и мошенники... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T10:58

2024-06-01T10:58

2024-06-01T10:58

общество

технологии

сергей голованов

лаборатория касперского

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Люди, которые верят мошенникам и расплачиваются за это потерянными деньгами, никогда не переведутся, такова психология человека, соответственно и мошенники никогда "не кончатся", рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "Мошеннические схемы продолжат появляться, но важно понимать, что все они относятся к традиционной социальной инженерии - начинаются с так называемого "крючка", чтобы человек начал слушать и поверил злоумышленникам. Есть два самых популярных приема: сказать, что случилось хорошее: на свидание зовут, например, или плохое - когда звонят якобы из полиции", - рассказал Голованов. Он напомнил, что "всем этим технологиям не первый десяток лет, они уже открыты и изучены". "Что будет дальше? Технология эта никуда не денется - приток потенциальных жертв не заканчивается. Подростки продолжат верить, что их зовут моделями в фотостудию, а старшее поколение – что им действительно звонят из полиции. Поэтому, если говорить про будущее - будет все то же самое, ничего концептуально нового. Есть актуальная новостная повестка, к примеру, объявили новые социальные выплаты – и мошенники сразу создают сайты, предлагают вбить номер карты и желаемую сумму. Если человек поверил, вбил, ему приходит смс. Если внимательно почитать, то окажется, что пользователь отдает деньги, которые хотел получить. Но кто же читает смс", - считает эксперт. Он добавил, что мошенники не всегда оказываются впереди. "С ними постоянно идет борьба – но каждый год новое поколение подрастает. Поэтому иногда действительно кажется, что мошенники выигрывают", - заключил Голованов. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240601/moshennichestvo-1949811689.html

https://radiosputnik.ru/20240529/moshenniki-1948884204.html

https://ria.ru/20240530/sim-karty-1949258046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, технологии, сергей голованов , лаборатория касперского