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Эксперты заметили всплеск активности мошенников на маркетплейсах - РИА Новости, 01.06.2024
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03:13 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/moshennichestvo-1949817398.html
Эксперты заметили всплеск активности мошенников на маркетплейсах
Эксперты заметили всплеск активности мошенников на маркетплейсах - РИА Новости, 01.06.2024
Эксперты заметили всплеск активности мошенников на маркетплейсах
Специалисты стали фиксировать сигналы о махинациях лжепродавцов на маркетплейсах, сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков",... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T03:13
2024-06-01T03:13
алла храпунова
общество
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специалисты стали фиксировать сигналы о махинациях лжепродавцов на маркетплейсах, сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. По словам эксперта, летом, как и в предпраздничные и знаковые периоды, фиксируется всплеск активности мошенников. "Недавно мы стали фиксировать сигналы о махинациях лжепродавцов на маркетплейсах. Покупатель оформляет товар. Продавец пишет ему, что, к сожалению, на этой площадке товар закончился и требуется отмена покупки, а вот на другой площадке еще остался запас. И направляет ссылку, по которой покупатель якобы может приобрести тот же товар по более выгодной цене, но на другом маркетплейсе. Ссылка может быть фишинговой (крадет персональные и платежные данные) или же поддельной (при оплате деньги попадают мошенникам)", - рассказала Храпунова.
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алла храпунова, общество, россия
Алла Храпунова, Общество, Россия
Эксперты заметили всплеск активности мошенников на маркетплейсах

Эксперт Храпунова: появились сигналы о махинациях лжепродавцов на маркетплейсах

© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках
Молодой человек с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специалисты стали фиксировать сигналы о махинациях лжепродавцов на маркетплейсах, сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.
По словам эксперта, летом, как и в предпраздничные и знаковые периоды, фиксируется всплеск активности мошенников.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Эксперты предупредили о риске мошенничества в отношении детей летом
03:11
"Недавно мы стали фиксировать сигналы о махинациях лжепродавцов на маркетплейсах. Покупатель оформляет товар. Продавец пишет ему, что, к сожалению, на этой площадке товар закончился и требуется отмена покупки, а вот на другой площадке еще остался запас. И направляет ссылку, по которой покупатель якобы может приобрести тот же товар по более выгодной цене, но на другом маркетплейсе. Ссылка может быть фишинговой (крадет персональные и платежные данные) или же поддельной (при оплате деньги попадают мошенникам)", - рассказала Храпунова.
 
Алла ХрапуноваОбществоРоссия
 
 
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