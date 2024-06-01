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Эксперты предупредили о риске мошенничества в отношении детей летом - РИА Новости, 01.06.2024
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03:11 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/moshennichestvo-1949817224.html
Эксперты предупредили о риске мошенничества в отношении детей летом
Эксперты предупредили о риске мошенничества в отношении детей летом - РИА Новости, 01.06.2024
Эксперты предупредили о риске мошенничества в отношении детей летом
Летом в отношении детей участятся случаи мошенничества - это связано в том числе с тем, что у подростков будет больше свободного времени, и они будут искать... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T03:11
2024-06-01T03:11
технологии
почта банк
общество
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Летом в отношении детей участятся случаи мошенничества - это связано в том числе с тем, что у подростков будет больше свободного времени, и они будут искать подработку, чем и попытаются воспользоваться злоумышленники, заявили РИА Новости эксперты "Почта банка". "С наступлением каникул у школьников появляется больше свободного времени. Зачастую они проводят его в интернете: играют в компьютерные игры или ищут подработку на лето. В то же время растет риск попасть на злоумышленников и лишиться имеющихся карманных денег", - сообщили в банке. Эксперты предупредили, что в интернете или социальных сетях могут обратиться незнакомые люди с предложением о быстром заработке, они просят открыть счет в банке и при поступлении денег перевести их на другую карту, номер счета или номер телефона. Таким образом ребенок становится посредником между пострадавшим клиентом и злоумышленником, которому в итоге эти деньги поступят. "В ряде случаев мошенники предлагают работу курьера, промоутера или помощника библиотекаря и сразу же требуют конфиденциальные данные для "перечисления зарплаты", включая CVC-код и код из смс", - подчеркнули в банке. Злоумышленники могут прислать детям, играющим в сетевые компьютерные игры, ссылку на акцию в розыгрыше "игровой" валюты, при переходе по которой нужно ввести данные банковской карты или логин и пароль от игры. Полученную информацию злоумышленники используют для взлома аккаунта и требуют денег за возврат. Также мошенники могут позвонить, прислать ссылку на почту или мессенджер, сообщив о крупном выигрыше, а для перечисления средств потребуют данные карты или попросят оплатить доставку товара. При переходе по такой ссылке и вводе данных, как предупреждает банк, произойдет расходная операция. Банк рекомендует не разглашать конфиденциальную информацию, коды из смс-сообщений. Также он напоминает, что работодатели всегда приглашают кандидатов на собеседование перед трудоустройством и при положительном решении могут спросить только номер счета для зачисления заработной платы или открыть зарплатную карту. Также нельзя открывать по требованию неизвестных банковский продукт и переводить поступившие на счет от незнакомцев деньги, иначе счета будут заблокированы, а такой перевод может привести к разбирательству в полиции. "Если же поступили деньги, происхождение которых не известно, то родителям необходимо незамедлительно обратиться в банк по телефонам, указанным на карте, и заблокировать счет. Далее выяснить, от кого поступили деньги, и обсудить с сотрудниками банка их возврат", - предупредили в банке.
https://ria.ru/20240601/moshennichestvo-1949811689.html
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технологии, почта банк, общество, россия
Технологии, Почта банк, Общество, Россия
Эксперты предупредили о риске мошенничества в отношении детей летом

Эксперты "Почта банка": летом в отношении детей участятся случаи мошенничества

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Летом в отношении детей участятся случаи мошенничества - это связано в том числе с тем, что у подростков будет больше свободного времени, и они будут искать подработку, чем и попытаются воспользоваться злоумышленники, заявили РИА Новости эксперты "Почта банка".
"С наступлением каникул у школьников появляется больше свободного времени. Зачастую они проводят его в интернете: играют в компьютерные игры или ищут подработку на лето. В то же время растет риск попасть на злоумышленников и лишиться имеющихся карманных денег", - сообщили в банке.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Эксперт рассказал, как мошенники пытаются получить деньги с помощью детей
01:17
Эксперты предупредили, что в интернете или социальных сетях могут обратиться незнакомые люди с предложением о быстром заработке, они просят открыть счет в банке и при поступлении денег перевести их на другую карту, номер счета или номер телефона. Таким образом ребенок становится посредником между пострадавшим клиентом и злоумышленником, которому в итоге эти деньги поступят.
"В ряде случаев мошенники предлагают работу курьера, промоутера или помощника библиотекаря и сразу же требуют конфиденциальные данные для "перечисления зарплаты", включая CVC-код и код из смс", - подчеркнули в банке.
Злоумышленники могут прислать детям, играющим в сетевые компьютерные игры, ссылку на акцию в розыгрыше "игровой" валюты, при переходе по которой нужно ввести данные банковской карты или логин и пароль от игры. Полученную информацию злоумышленники используют для взлома аккаунта и требуют денег за возврат. Также мошенники могут позвонить, прислать ссылку на почту или мессенджер, сообщив о крупном выигрыше, а для перечисления средств потребуют данные карты или попросят оплатить доставку товара. При переходе по такой ссылке и вводе данных, как предупреждает банк, произойдет расходная операция.
Банк рекомендует не разглашать конфиденциальную информацию, коды из смс-сообщений. Также он напоминает, что работодатели всегда приглашают кандидатов на собеседование перед трудоустройством и при положительном решении могут спросить только номер счета для зачисления заработной платы или открыть зарплатную карту.
Также нельзя открывать по требованию неизвестных банковский продукт и переводить поступившие на счет от незнакомцев деньги, иначе счета будут заблокированы, а такой перевод может привести к разбирательству в полиции. "Если же поступили деньги, происхождение которых не известно, то родителям необходимо незамедлительно обратиться в банк по телефонам, указанным на карте, и заблокировать счет. Далее выяснить, от кого поступили деньги, и обсудить с сотрудниками банка их возврат", - предупредили в банке.
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ТехнологииПочта банкОбществоРоссия
 
 
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