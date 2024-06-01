https://ria.ru/20240601/moshennichestvo-1949811689.html

Эксперт рассказал, как мошенники пытаются получить деньги с помощью детей

Эксперт рассказал, как мошенники пытаются получить деньги с помощью детей - РИА Новости, 01.06.2024

Эксперт рассказал, как мошенники пытаются получить деньги с помощью детей

Мошенники пытаются получить доступ к конфиденциальной информации и чужим денежным средствам с помощью детей, в том числе через игровые сообщества, обещая... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T01:17

2024-06-01T01:17

2024-06-01T01:17

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технологии

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мошенники пытаются получить доступ к конфиденциальной информации и чужим денежным средствам с помощью детей, в том числе через игровые сообщества, обещая виртуальные награды - помочь в борьбе с этим могут настройки приватности и пароли, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук в преддверии Дня защиты детей. По словам эксперта, аферисты могут пытаться получить конфиденциальную информацию через ребенка, выдавая себя за знакомую ему организацию, будь то банк или социальная сеть, нередко используются и имена членов семьи. Они могут присылать сообщения с увлекательными ссылками, которые, в свою очередь, приводят к вредоносному сайту или даже к заражению устройства вирусом. Кроме того, мошенники используют в своих целях и сами игры, например, одну из наиболее популярных - Roblox. "Есть огромное количество сообществ в разных социальных сетях, где пользователи обсуждают изменения игрового процесса и делятся советами по прохождению. Мошенники ... маскируются под обычных участников чата и сообщают, что у них есть возможность отдать большой объем игровой валюты бесплатно. Далее они просят пройти несложный "квест", а дети в итоге сообщают данные банковских карт (отправляют фото), открывают мобильный банк и делают переводы, бывают и случаи оформления кредита", - объяснил Бийчук. Он подчеркнул, что избежать таких случаев помогут "пароли на телефон и онлайн-банкинг, которые не известны ребенку", настройки приватности в мессенджерах детей, чтобы им не могли писать и звонить номера не из записной книги. Также не стоит оставлять банковские карты дома в доступном месте. Бийчук также подчеркнул, что в целом защитить детей от звонков спамеров и мошенников поможет антивирусная защита. "Многие пренебрегают установкой антивирусов на смартфоны, планшеты и компьютеры детей. Однако это необходимо, чтобы защитить устройства от вредоносного программного обеспечения и фишинговых атак", - уточнил эксперт. Также не следует пренебрегать воспитательными беседами, обсуждением примеров мошенничества и их последствий и специальными сервисами защиты.

https://ria.ru/20240530/krym-1949404056.html

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общество, технологии, россия