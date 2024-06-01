https://ria.ru/20240601/minoborony-1949870466.html

Российские ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У" и четыре дрона

Российские ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У" и четыре дрона - РИА Новости, 01.06.2024

Российские ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У" и четыре дрона

Дежурные средства российской ПВО уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и четыре беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T13:37

2024-06-01T13:37

2024-06-01T13:45

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и четыре беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России."1 июня... в период с 10.00 до 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурными средствами ПВО две тактические ракеты комплекса "Точка-У" и три беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области и один беспилотник над территорией Брянской области.

https://ria.ru/20240601/spetsoperatsiya-1949866748.html

брянская область

россия

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безопасность, брянская область, россия, вооруженные силы украины