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Российские ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У" и четыре дрона - РИА Новости, 01.06.2024
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13:37 01.06.2024 (обновлено: 13:45 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/minoborony-1949870466.html
Российские ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У" и четыре дрона
Российские ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У" и четыре дрона - РИА Новости, 01.06.2024
Российские ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У" и четыре дрона
Дежурные средства российской ПВО уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и четыре беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:37
2024-06-01T13:45
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и четыре беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России."1 июня... в период с 10.00 до 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурными средствами ПВО две тактические ракеты комплекса "Точка-У" и три беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области и один беспилотник над территорией Брянской области.
https://ria.ru/20240601/spetsoperatsiya-1949866748.html
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безопасность, брянская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У" и четыре дрона

Минобороны: ПВО уничтожила ракеты и дроны над Белгородской и Брянской областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и четыре беспилотника над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России.
"1 июня... в период с 10.00 до 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурными средствами ПВО две тактические ракеты комплекса "Точка-У" и три беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области и один беспилотник над территорией Брянской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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