Рейтинг@Mail.ru
Возвращенных из украинского плена военнослужащих доставили в Москву - РИА Новости, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 01.06.2024 (обновлено: 10:05 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/minoborony-1949835875.html
Возвращенных из украинского плена военнослужащих доставили в Москву
Возвращенных из украинского плена военнослужащих доставили в Москву - РИА Новости, 01.06.2024
Возвращенных из украинского плена военнослужащих доставили в Москву
Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, прилетели в Москву, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:24
2024-06-01T10:05
специальная военная операция на украине
россия
москва
оаэ
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949836351_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_56227d8bdc1265f4139c18d806a614f5.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, прилетели в Москву, сообщило Минобороны. "Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", — говорится в релизе.Всем им оказывают медицинскую и психологическую помощь, добавили в военном ведомстве.Минобороны также опубликовало видеоролик с прибытием самолета. "Спасибо большое, что нас обменяли, мы очень рады, мы очень долго ждали этого обмена и дождались все-таки. Любимые, мы дома", — сказал военнослужащий Антон.Накануне из украинского плена вернули 75 российских военнослужащих в обмен на 75 военнопленных ВСУ. Посредником при этом выступили ОАЭ. Предыдущий обмен военнопленными между Киевом и Москвой прошел 8 февраля. Тогда из украинского плена вернули 100 российских солдат, взамен Украине передали столько же.
https://ria.ru/20240531/plennye-1949719614.html
https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949762097.html
россия
москва
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прибытие самолета с российскими военнослужащими, возвращенных из украинского плена
Самолеты военно-транспортной авиации доставили в Москву возвращенных из плена российских военнослужащих, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщило в субботу Минобороны РФ. В пятницу в МО РФ сообщили, что с подконтрольной киевскому режиму территории при посредничестве ОАЭ возвращены 75 российских военнослужащих в обмен на 75 военнопленных ВСУ.
2024-06-01T09:24
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949836351_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_18ec9af6900dcc569581bded58aebf90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, оаэ, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, ОАЭ, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Возвращенных из украинского плена военнослужащих доставили в Москву

Минобороны: самолеты доставили в Москву возвращенных из плена российских военных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, прилетели в Москву, сообщило Минобороны.
"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", — говорится в релизе.
Возвращение российских военнослужащих из украинского плена - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена
31 мая, 16:26
Всем им оказывают медицинскую и психологическую помощь, добавили в военном ведомстве.
Минобороны также опубликовало видеоролик с прибытием самолета.
"Спасибо большое, что нас обменяли, мы очень рады, мы очень долго ждали этого обмена и дождались все-таки. Любимые, мы дома", — сказал военнослужащий Антон.
Накануне из украинского плена вернули 75 российских военнослужащих в обмен на 75 военнопленных ВСУ. Посредником при этом выступили ОАЭ.
Предыдущий обмен военнопленными между Киевом и Москвой прошел 8 февраля. Тогда из украинского плена вернули 100 российских солдат, взамен Украине передали столько же.
Возвращение российских военнослужащих из украинского плена
Спецоперация, 31 мая: Россия и Украина обменялись пленными
31 мая, 18:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваОАЭВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала