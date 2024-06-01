https://ria.ru/20240601/minoborony-1949835875.html
Возвращенных из украинского плена военнослужащих доставили в Москву
Возвращенных из украинского плена военнослужащих доставили в Москву - РИА Новости, 01.06.2024
Возвращенных из украинского плена военнослужащих доставили в Москву
Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, прилетели в Москву, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:24
2024-06-01T09:24
2024-06-01T10:05
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, прилетели в Москву, сообщило Минобороны. "Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", — говорится в релизе.Всем им оказывают медицинскую и психологическую помощь, добавили в военном ведомстве.Минобороны также опубликовало видеоролик с прибытием самолета. "Спасибо большое, что нас обменяли, мы очень рады, мы очень долго ждали этого обмена и дождались все-таки. Любимые, мы дома", — сказал военнослужащий Антон.Накануне из украинского плена вернули 75 российских военнослужащих в обмен на 75 военнопленных ВСУ. Посредником при этом выступили ОАЭ. Предыдущий обмен военнопленными между Киевом и Москвой прошел 8 февраля. Тогда из украинского плена вернули 100 российских солдат, взамен Украине передали столько же.
https://ria.ru/20240531/plennye-1949719614.html
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Прибытие самолета с российскими военнослужащими, возвращенных из украинского плена
Самолеты военно-транспортной авиации доставили в Москву возвращенных из плена российских военнослужащих, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщило в субботу Минобороны РФ.
В пятницу в МО РФ сообщили, что с подконтрольной киевскому режиму территории при посредничестве ОАЭ возвращены 75 российских военнослужащих в обмен на 75 военнопленных ВСУ.
2024-06-01T09:24
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, ОАЭ, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Возвращенных из украинского плена военнослужащих доставили в Москву
Минобороны: самолеты доставили в Москву возвращенных из плена российских военных