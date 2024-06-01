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В Ростовской области выросла площадь лесного пожара - РИА Новости, 01.06.2024
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21:49 01.06.2024 (обновлено: 21:56 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/mchs-1949935674.html
В Ростовской области выросла площадь лесного пожара
В Ростовской области выросла площадь лесного пожара - РИА Новости, 01.06.2024
В Ростовской области выросла площадь лесного пожара
Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области выросла до 37 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T21:49
2024-06-01T21:56
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области выросла до 37 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.В 15.15 поступила информация о пожаре в Ефремово-Степановском участковом лесничестве в Тарасовском районе. Площадь пожара составляла 15 гектаров."По состоянию на 21.00 площадь пожара в Ростовской области увеличилась до 37 гектаров. Тушение продолжается", - говорится в сообщении.В тушении задействованы более 400 человек и почти 120 единиц техники, в том числе вертолет МЧС России, который выполнил уже 12 сбросов общим объемом 42 тонны.Лесная подстилка загорелась в Тарасовском лесничестве в пятницу вечером, предположительно, из-за удара молнии. В субботу пожар удалось ликвидировать на площади 169 гектаров.
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ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Ростовской области выросла площадь лесного пожара

МЧС: площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 37 гектаров

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области выросла до 37 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В 15.15 поступила информация о пожаре в Ефремово-Степановском участковом лесничестве в Тарасовском районе. Площадь пожара составляла 15 гектаров.
"По состоянию на 21.00 площадь пожара в Ростовской области увеличилась до 37 гектаров. Тушение продолжается", - говорится в сообщении.
В тушении задействованы более 400 человек и почти 120 единиц техники, в том числе вертолет МЧС России, который выполнил уже 12 сбросов общим объемом 42 тонны.
Лесная подстилка загорелась в Тарасовском лесничестве в пятницу вечером, предположительно, из-за удара молнии. В субботу пожар удалось ликвидировать на площади 169 гектаров.
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Ростовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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