https://ria.ru/20240601/makron-1949819293.html

"Вымести его". Заявление Макрона об Украине привело французов в ярость

"Вымести его". Заявление Макрона об Украине привело французов в ярость - РИА Новости, 01.06.2024

"Вымести его". Заявление Макрона об Украине привело французов в ярость

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об ударах ВСУ по территории России вызвало негодование среди читателей Figaro. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T04:09

2024-06-01T04:09

2024-06-01T04:09

специальная военная операция на украине

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эммануэль макрон

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об ударах ВСУ по территории России вызвало негодование среди читателей Figaro.В четверг Макрон во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем одобрил удары ВСУ по целям на территории России с применением западного оружия. По мнению президента Франции, Украина имеет полное право атаковать военные объекты ВС России с помощью любого доступного оружия."Наше (французов. — Прим. ред.) мнение кто-нибудь спросил? Психическое здоровье Макрона вызывает вопросы", — забеспокоился Jeanne D."Наш «гений» больше не может заручиться поддержкой французов, так что идея войнушки, в которой он играл бы в спасателя «государственных ценностей», должно быть, искушает его…" — считает rongeur joyeux."К таким решениям приходят, когда испытывают большие трудности в достижении успехов. Это такая форма мести тем, кто указал на фактический провал (Запада. — Прим. ред.)", — написал Nointerest."Он оплошал во всем и думает, что благодаря конфликту на Украине его рейтинг снова поднимется? Большинству французов угрожает ядерная война, но ему все равно, он презирает народ. У него закончились идеи. <...> Ему не завоевать благосклонность большинства, играя в солдатика. Он больше никого не впечатляет. Кроме нескольких своих фаворитов", — заметил BONSAI DU 40."Этот президентишка — катастрофа для Франции. Все, к чему он прикасается, обращается кризисом, а в данном случае – в свинец. Надо бы его метлой вымести отсюда и начать с выборов в Европарламент", — призвал Un peu de pragmatisme ne fait pas de mal.Агрессивная риторика НАТОВ последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что альянс заигрывается в подобной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз. Он добавил, что возможный ответ России на удары по ее территории знают глава государства и военные, которые принимают контрмеры.По данным издания Politico, президент США Джо Байден втайне позволил Киеву атаковать американским оружием российскую территорию, но только в районе границы с Харьковской областью. В отношении ударов вглубь страны позиция Белого дома не претерпела изменений. Позднее со схожим разрешением для ВСУ выступил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240531/kiev-1949803837.html

https://ria.ru/20240601/katastrofa-1949811843.html

https://ria.ru/20240531/vsu-1949781533.html

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