"Вымести его". Заявление Макрона об Украине привело французов в ярость
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об ударах ВСУ по территории России вызвало негодование среди читателей Figaro.
В четверг Макрон во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем одобрил удары ВСУ по целям на территории России с применением западного оружия. По мнению президента Франции, Украина имеет полное право атаковать военные объекты ВС России с помощью любого доступного оружия.
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"Наше (французов. — Прим. ред.) мнение кто-нибудь спросил? Психическое здоровье Макрона вызывает вопросы", — забеспокоился Jeanne D.
"Наш «гений» больше не может заручиться поддержкой французов, так что идея войнушки, в которой он играл бы в спасателя «государственных ценностей», должно быть, искушает его…" — считает rongeur joyeux.
"К таким решениям приходят, когда испытывают большие трудности в достижении успехов. Это такая форма мести тем, кто указал на фактический провал (Запада. — Прим. ред.)", — написал Nointerest.
"Он оплошал во всем и думает, что благодаря конфликту на Украине его рейтинг снова поднимется? Большинству французов угрожает ядерная война, но ему все равно, он презирает народ. У него закончились идеи. <...> Ему не завоевать благосклонность большинства, играя в солдатика. Он больше никого не впечатляет. Кроме нескольких своих фаворитов", — заметил BONSAI DU 40.
"Этот президентишка — катастрофа для Франции. Все, к чему он прикасается, обращается кризисом, а в данном случае – в свинец. Надо бы его метлой вымести отсюда и начать с выборов в Европарламент", — призвал Un peu de pragmatisme ne fait pas de mal.
Агрессивная риторика НАТО
В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.
При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что альянс заигрывается в подобной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз. Он добавил, что возможный ответ России на удары по ее территории знают глава государства и военные, которые принимают контрмеры.
По данным издания Politico, президент США Джо Байден втайне позволил Киеву атаковать американским оружием российскую территорию, но только в районе границы с Харьковской областью. В отношении ударов вглубь страны позиция Белого дома не претерпела изменений. Позднее со схожим разрешением для ВСУ выступил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
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