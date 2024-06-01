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Актер Дмитрий Липинский умер в 34 года, сообщили СМИ
Актер Дмитрий Липинский умер в 34 года, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.06.2024
Актер Дмитрий Липинский умер в 34 года, сообщили СМИ
Московский театр "Студия театрального искусства" (СТИ) отменил спектакль "Мастер и Маргарита" с участием актера Дмитрия Липинского, который должен был пройти 1... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T01:04
2024-06-01T01:04
2024-06-01T02:43
культура
москва
студия театрального искусства
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Московский театр "Студия театрального искусства" (СТИ) отменил спектакль "Мастер и Маргарита" с участием актера Дмитрия Липинского, который должен был пройти 1 июня. Ранее телеканал "360" сообщил, что Липинский скончался. "К сожалению, спектакль "Мастер и Маргарита" завтра не состоится", - говорится в сообщении. Отмечается, что в случае, если билеты были куплены в кассе, их можно вернуть до 10 июня включительно. Если билеты были куплены на сайте театра, то деньги вернутся автоматически в течение трех дней. Согласно официальному сайту театра, Липинский исполняет в "Мастере и Маргарите" роль пятого прокуратора Иудеи всадника Понтийского Пилата. Липинский родился 29 апреля 1990 года в Москве. В 2013 году он окончил Мастерскую Сергея Женовача в ГИТИСе и был принят в труппу СТИ. Актер получил известность после роли Андрея Кожемякина в биографическом сериале "Петр Лещенко. Все, что было..." Он также снимался в сериале "Тихий Дон".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, студия театрального искусства
Культура, Москва, Студия театрального искусства
Актер Дмитрий Липинский умер в 34 года, сообщили СМИ
Телеканал "360": актер Дмитрий Липинский умер в 34 года
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
Московский театр
"Студия театрального искусства" (СТИ) отменил спектакль "Мастер и Маргарита" с участием актера Дмитрия Липинского, который должен был пройти 1 июня.
Ранее телеканал "360
" сообщил, что Липинский скончался.
"К сожалению, спектакль "Мастер и Маргарита" завтра не состоится", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае, если билеты были куплены в кассе, их можно вернуть до 10 июня включительно. Если билеты были куплены на сайте театра, то деньги вернутся автоматически в течение трех дней.
Согласно официальному сайту театра, Липинский исполняет в "Мастере и Маргарите" роль пятого прокуратора Иудеи всадника Понтийского Пилата.
Липинский родился 29 апреля 1990 года в Москве. В 2013 году он окончил Мастерскую Сергея Женовача в ГИТИСе и был принят в труппу СТИ.
Актер получил известность после роли Андрея Кожемякина в биографическом сериале "Петр Лещенко. Все, что было..." Он также снимался в сериале "Тихий Дон".