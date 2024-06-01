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Ефимов: Москва предоставила арендаторам льготы на 19 миллиардов рублей - РИА Новости, 01.06.2024
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12:09 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/lgoty-1949789416.html
Ефимов: Москва предоставила арендаторам льготы на 19 миллиардов рублей
Ефимов: Москва предоставила арендаторам льготы на 19 миллиардов рублей - РИА Новости, 01.06.2024
Ефимов: Москва предоставила арендаторам льготы на 19 миллиардов рублей
Столичные представители бизнеса и некоммерческие организации за последние три года сэкономили порядка 19 миллиардов рублей благодаря льготным арендным ставкам в РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T12:09
2024-06-01T12:09
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Столичные представители бизнеса и некоммерческие организации за последние три года сэкономили порядка 19 миллиардов рублей благодаря льготным арендным ставкам в рамках имущественной поддержки города, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Представители бизнеса и некоммерческих организаций, получающие льготы на аренду помещений, занимают 1,3 тысячи объектов городской недвижимости. Их площадь превышает 577 тысяч квадратных метров. Благодаря сниженным ставкам за последние три года они сэкономили около 19 миллиардов рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В сообщении уточняется, что льготные ставки на аренду в Москве предоставляются социально ориентированным организациям.Предприниматели могут получить минимальную или льготную ставки – 6 тысяч и 4,6 тысячи рублей за квадратный метр в год соответственно, следует из пресс-релиза. "Сейчас льготными и минимальными ставками аренды пользуются более 250 представителей бизнеса, занимающих помещения общей площадью 55 тысяч квадратных метров", – отметил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, добавив, что мера поддержки рассчитана на малые предприятия, ранее получившие право аренды нежилых объектов без торгов.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: Москва предоставила арендаторам льготы на 19 миллиардов рублей

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Столичные представители бизнеса и некоммерческие организации за последние три года сэкономили порядка 19 миллиардов рублей благодаря льготным арендным ставкам в рамках имущественной поддержки города, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«
"Представители бизнеса и некоммерческих организаций, получающие льготы на аренду помещений, занимают 1,3 тысячи объектов городской недвижимости. Их площадь превышает 577 тысяч квадратных метров. Благодаря сниженным ставкам за последние три года они сэкономили около 19 миллиардов рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
В сообщении уточняется, что льготные ставки на аренду в Москве предоставляются социально ориентированным организациям.
Предприниматели могут получить минимальную или льготную ставки – 6 тысяч и 4,6 тысячи рублей за квадратный метр в год соответственно, следует из пресс-релиза. "Сейчас льготными и минимальными ставками аренды пользуются более 250 представителей бизнеса, занимающих помещения общей площадью 55 тысяч квадратных метров", – отметил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, добавив, что мера поддержки рассчитана на малые предприятия, ранее получившие право аренды нежилых объектов без торгов.
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