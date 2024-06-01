https://ria.ru/20240601/lgoty-1949789416.html

Ефимов: Москва предоставила арендаторам льготы на 19 миллиардов рублей

Ефимов: Москва предоставила арендаторам льготы на 19 миллиардов рублей - РИА Новости, 01.06.2024

Ефимов: Москва предоставила арендаторам льготы на 19 миллиардов рублей

Столичные представители бизнеса и некоммерческие организации за последние три года сэкономили порядка 19 миллиардов рублей благодаря льготным арендным ставкам в РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T12:09

2024-06-01T12:09

2024-06-01T12:09

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058055_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44a60de8c68ff3772046b9827fe31de1.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Столичные представители бизнеса и некоммерческие организации за последние три года сэкономили порядка 19 миллиардов рублей благодаря льготным арендным ставкам в рамках имущественной поддержки города, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Представители бизнеса и некоммерческих организаций, получающие льготы на аренду помещений, занимают 1,3 тысячи объектов городской недвижимости. Их площадь превышает 577 тысяч квадратных метров. Благодаря сниженным ставкам за последние три года они сэкономили около 19 миллиардов рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В сообщении уточняется, что льготные ставки на аренду в Москве предоставляются социально ориентированным организациям.Предприниматели могут получить минимальную или льготную ставки – 6 тысяч и 4,6 тысячи рублей за квадратный метр в год соответственно, следует из пресс-релиза. "Сейчас льготными и минимальными ставками аренды пользуются более 250 представителей бизнеса, занимающих помещения общей площадью 55 тысяч квадратных метров", – отметил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, добавив, что мера поддержки рассчитана на малые предприятия, ранее получившие право аренды нежилых объектов без торгов.

https://ria.ru/20240531/efimov-1949527914.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы