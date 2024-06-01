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Лавров назвал борьбу с героизацией нацизма важной задачей дипломатии - РИА Новости, 01.06.2024
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14:26 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/lavrov-1949878128.html
Лавров назвал борьбу с героизацией нацизма важной задачей дипломатии
Лавров назвал борьбу с героизацией нацизма важной задачей дипломатии - РИА Новости, 01.06.2024
Лавров назвал борьбу с героизацией нацизма важной задачей дипломатии
Борьба с героизацией нацизма и с пересмотром итогов Второй мировой войны, за сохранение исторической памяти является одной из важнейших задач российской... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T14:26
2024-06-01T14:26
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Борьба с героизацией нацизма и с пересмотром итогов Второй мировой войны, за сохранение исторической памяти является одной из важнейших задач российской дипломатии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Казалось, что Нюрнбергский трибунал поставил точку в рассуждениях о том, кто был прав, а кто виноват, кто сражался за правое дело, а кто за мировое господство, используя абсолютно бесчеловечные методы. К сожалению, мы наблюдаем попытки "реализовать" историю, переписать ее, приравнять победителей нацизма к самим нацистским ордам. Особенно ярко это проявляется на примере Украины. Поэтому так важна разъяснительная работа, которую ведут наши общественные организации, МИД России, другие структуры", - заявил Лавров в интервью для проекта "Без срока давности", текст интервью опубликован на сайте МИД РФ. Он отметил, что до сих пор в России и за границей открываются новые захоронения жертв гитлеровских преступников в разных частях нашей страны. "В Европе есть люди, помогающие в установлении окончательного в нашей памяти количества жертв, чтобы никто не забыл, ничто не было забыто. Это одна из важнейших задач, стоящих перед страной и нашей дипломатией", - подчеркнул он. Мнение, что пора перестать "носиться" с победой над нацизмом и оставить "старичков-нацистов" в покое, Лавров назвал "плохо замаскированной под милосердие попыткой возродить нацизм в новых поколениях". "Современные немцы исходят из того, что они больше никому ничего не должны. Давайте, мол, мы тоже будем из этого исходить. Это плохая тема. Не потому что хотим постоянно слышать от немцев покаяние, нет. Мы хотим, чтобы они были частью нормальной жизни всех стран мира и чтобы никогда больше ни с чьей земли не произрос нацизм", - посетовал министр. Он напомнил, что именно Россия двадцать лет назад внесла в Генеральную Ассамблею ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, которую принимают ежегодно. Также МИД РФ совместно с общественными организациями делает ежегодные доклады о примерах героизации нацизма, делает ежегодные доклады о положении дел с правами человека за рубежом. "Эта работа имеет важнейшее значение. Без сохранения исторической памяти, без знания молодежью своей истории у нас будут не только "Иваны, не помнящие родства", но и общество, не достойное своей великой истории. Мы не имеем права это допустить. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал особое значение патриотической работы. На внешнем фронте ее задачи становятся все более актуальными и непростыми", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20240509/gretsiya-1944978162.html
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россия, украина, европа, сергей лавров, владимир путин, оон
Россия, Украина, Европа, Сергей Лавров, Владимир Путин, ООН
Лавров назвал борьбу с героизацией нацизма важной задачей дипломатии

Лавров назвал борьбу за сохранение исторической памяти важной задачей дипломатии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Борьба с героизацией нацизма и с пересмотром итогов Второй мировой войны, за сохранение исторической памяти является одной из важнейших задач российской дипломатии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Казалось, что Нюрнбергский трибунал поставил точку в рассуждениях о том, кто был прав, а кто виноват, кто сражался за правое дело, а кто за мировое господство, используя абсолютно бесчеловечные методы. К сожалению, мы наблюдаем попытки "реализовать" историю, переписать ее, приравнять победителей нацизма к самим нацистским ордам. Особенно ярко это проявляется на примере Украины. Поэтому так важна разъяснительная работа, которую ведут наши общественные организации, МИД России, другие структуры", - заявил Лавров в интервью для проекта "Без срока давности", текст интервью опубликован на сайте МИД РФ.
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Он отметил, что до сих пор в России и за границей открываются новые захоронения жертв гитлеровских преступников в разных частях нашей страны.
Европе есть люди, помогающие в установлении окончательного в нашей памяти количества жертв, чтобы никто не забыл, ничто не было забыто. Это одна из важнейших задач, стоящих перед страной и нашей дипломатией", - подчеркнул он.
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Мнение, что пора перестать "носиться" с победой над нацизмом и оставить "старичков-нацистов" в покое, Лавров назвал "плохо замаскированной под милосердие попыткой возродить нацизм в новых поколениях".
"Современные немцы исходят из того, что они больше никому ничего не должны. Давайте, мол, мы тоже будем из этого исходить. Это плохая тема. Не потому что хотим постоянно слышать от немцев покаяние, нет. Мы хотим, чтобы они были частью нормальной жизни всех стран мира и чтобы никогда больше ни с чьей земли не произрос нацизм", - посетовал министр.
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Он напомнил, что именно Россия двадцать лет назад внесла в Генеральную Ассамблею ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, которую принимают ежегодно. Также МИД РФ совместно с общественными организациями делает ежегодные доклады о примерах героизации нацизма, делает ежегодные доклады о положении дел с правами человека за рубежом.
"Эта работа имеет важнейшее значение. Без сохранения исторической памяти, без знания молодежью своей истории у нас будут не только "Иваны, не помнящие родства", но и общество, не достойное своей великой истории. Мы не имеем права это допустить. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал особое значение патриотической работы. На внешнем фронте ее задачи становятся все более актуальными и непростыми", - подчеркнул Лавров.
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