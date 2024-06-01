https://ria.ru/20240601/kosovo-1949907539.html

В Белграде рассказали о проблемах в Косово и Метохии

В Белграде рассказали о проблемах в Косово и Метохии - РИА Новости, 01.06.2024

В Белграде рассказали о проблемах в Косово и Метохии

Проблемы в Косово и Метохии для сербов создают не столько косовоалбанские "власти", сколько ЕС, который не хочет заставить их выполнять взятые на себя... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T17:58

2024-06-01T17:58

2024-06-01T17:58

косово

сербия

россия

александр вулин

евросоюз

нато

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БЕЛГРАД, 1 июн – РИА Новости. Проблемы в Косово и Метохии для сербов создают не столько косовоалбанские "власти", сколько ЕС, который не хочет заставить их выполнять взятые на себя обязательства в рамках диалога в Брюсселе, заявил замглавы правительства Сербии Александр Вулин. Канцелярия по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии сообщила накануне, что власти самопровозглашенной республики Косово подписали документ о незаконной экспроприации земельных участков сербов на севере края. "В КиМ проблема не в (косовоалбанском "премьере" Альбине – ред.) Курти, а в ЕС, который 11 лет не хочет реализовать Брюссельские соглашения, которые подписал и выступил гарантом. По примеру ЕС страны НАТО отчуждают имущество граждан РФ и России, (непризнанный РФ и КНР высокий представитель в БиГ – ред.) Кристиан Шмидт отнимает имущество Республики Сербской БиГ, а Курти в то же время и теми же средствами отнимает землю у сербов в Лепосавиче и Зубин-Потоке", - цитирует пресс-служба Вулина. Бывший глава МО, МВД и контрразведки Сербии напомнил, что косовоалбанские "власти" "никогда ничего не делали самостоятельно" и молчание международного сообщества подтверждает, что Приштина и сейчас действует по чужой указке. Экспроприацию земельных участков на севере края косовоалбанское "правительство" запустило в январе прошлого года. Власти в Приштине провозгласили наделы сербов недвижимым имуществом общественного значения "для реализации инфраструктурных проектов". Косовский "основной суд" в январе этого года по жалобе пострадавших аннулировал решение об экспроприации и вернул его "кабмину" на доработку. Еще одним провокационным шагом косовоалбанских "властей" стало заявление о планируемом летом открытии для автомобильного движения моста в Косовска-Митровице. Город разделен рекой Ибар на северную и южные части, каждая из которых является отдельным муниципалитетом. В первой проживают преимущественно сербы, во второй – албанцы. На мосту через Ибар и прилегающих улицах неоднократно проходили акции протеста и столкновения с 1998 года, в последние годы "полиция" самопровозглашенной республики Косово совершала рейды в северную, сербскую часть города. Мост был долгое время закрыт для автомобильного транспорта, чтобы избежать инцидентов. Косовоалбанское "правительство" сообщило в конце мая о намерении открыть мост для автомобильного движения летом, что вызвало беспокойство местных сербов. Их крупнейшая партия "Сербский список" призвала Приштину отказаться от этого шага, который обострит обстановку. Косовские сербы в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Северная Косовска-Митровица и Лепосавич бойкотировали муниципальные выборы 23 апреля 2023 года, в результате на посты глав администраций были избраны кандидаты албанской национальности при минимальной явке. Их вступление в должность привело к многомесячных протестам сербов и нескольким обострениям в крае.

https://ria.ru/20240104/kosovo-1919724463.html

https://ria.ru/20240522/zakharova-1947760646.html

https://ria.ru/20240212/kosovo-1926885651.html

https://ria.ru/20240206/serbiya-1925583963.html

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косово, сербия, россия, александр вулин, евросоюз, нато