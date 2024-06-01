https://ria.ru/20240601/koalitsiya-1949906672.html

Орбан предложил создать "трансатлантическую коалицию за мир"

Орбан предложил создать "трансатлантическую коалицию за мир" - РИА Новости, 01.06.2024

Орбан предложил создать "трансатлантическую коалицию за мир"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после выборов в Европарламент и президентских выборов в США можно будет создать трансатлантическую коалицию за... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T17:47

2024-06-01T17:47

2024-06-01T17:57

в мире

сша

европарламент

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 1 июн — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после выборов в Европарламент и президентских выборов в США можно будет создать трансатлантическую коалицию за мир."Через неделю выборы, после них мы можем создать европейскую коалицию, выступающую за мир. Осенью американцы могут выбрать президента, выступающего за мир, и с ними вместе мы сможем создать общезападную трансатлантическую коалицию за мир", - сказал Орбан участникам "марша мира".По его словам, в начале года сторонники мира были в меньшинстве, а к концу года они могут сформировать большинство на Западе.

https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html

сша

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, европарламент, виктор орбан