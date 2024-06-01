https://ria.ru/20240601/koalitsiya-1949906672.html
Орбан предложил создать "трансатлантическую коалицию за мир"
Орбан предложил создать "трансатлантическую коалицию за мир" - РИА Новости, 01.06.2024
Орбан предложил создать "трансатлантическую коалицию за мир"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после выборов в Европарламент и президентских выборов в США можно будет создать трансатлантическую коалицию за... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T17:47
2024-06-01T17:47
2024-06-01T17:57
в мире
сша
европарламент
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 1 июн — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после выборов в Европарламент и президентских выборов в США можно будет создать трансатлантическую коалицию за мир."Через неделю выборы, после них мы можем создать европейскую коалицию, выступающую за мир. Осенью американцы могут выбрать президента, выступающего за мир, и с ними вместе мы сможем создать общезападную трансатлантическую коалицию за мир", - сказал Орбан участникам "марша мира".По его словам, в начале года сторонники мира были в меньшинстве, а к концу года они могут сформировать большинство на Западе.
https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европарламент, виктор орбан
В мире, США, Европарламент, Виктор Орбан
Орбан предложил создать "трансатлантическую коалицию за мир"
Орбан: после выборов в ЕС и США можно создать трансатлантическую коалицию за мир
БУДАПЕШТ, 1 июн — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после выборов в Европарламент и президентских выборов в США можно будет создать трансатлантическую коалицию за мир.
"Через неделю выборы, после них мы можем создать европейскую коалицию, выступающую за мир. Осенью американцы могут выбрать президента, выступающего за мир, и с ними вместе мы сможем создать общезападную трансатлантическую коалицию за мир", - сказал Орбан участникам "марша мира".
По его словам, в начале года сторонники мира были в меньшинстве, а к концу года они могут сформировать большинство на Западе.