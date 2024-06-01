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Орбан предложил создать "трансатлантическую коалицию за мир" - РИА Новости, 01.06.2024
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17:47 01.06.2024 (обновлено: 17:57 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/koalitsiya-1949906672.html
Орбан предложил создать "трансатлантическую коалицию за мир"
Орбан предложил создать "трансатлантическую коалицию за мир" - РИА Новости, 01.06.2024
Орбан предложил создать "трансатлантическую коалицию за мир"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после выборов в Европарламент и президентских выборов в США можно будет создать трансатлантическую коалицию за... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T17:47
2024-06-01T17:57
в мире
сша
европарламент
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 1 июн — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после выборов в Европарламент и президентских выборов в США можно будет создать трансатлантическую коалицию за мир."Через неделю выборы, после них мы можем создать европейскую коалицию, выступающую за мир. Осенью американцы могут выбрать президента, выступающего за мир, и с ними вместе мы сможем создать общезападную трансатлантическую коалицию за мир", - сказал Орбан участникам "марша мира".По его словам, в начале года сторонники мира были в меньшинстве, а к концу года они могут сформировать большинство на Западе.
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в мире, сша, европарламент, виктор орбан
В мире, США, Европарламент, Виктор Орбан
Орбан предложил создать "трансатлантическую коалицию за мир"

Орбан: после выборов в ЕС и США можно создать трансатлантическую коалицию за мир

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 1 июн — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после выборов в Европарламент и президентских выборов в США можно будет создать трансатлантическую коалицию за мир.
"Через неделю выборы, после них мы можем создать европейскую коалицию, выступающую за мир. Осенью американцы могут выбрать президента, выступающего за мир, и с ними вместе мы сможем создать общезападную трансатлантическую коалицию за мир", - сказал Орбан участникам "марша мира".
По его словам, в начале года сторонники мира были в меньшинстве, а к концу года они могут сформировать большинство на Западе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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