https://ria.ru/20240601/khanter-1949922279.html

СМИ: сын Байдена оказался алиментщиком с миллионной задолженностью

СМИ: сын Байдена оказался алиментщиком с миллионной задолженностью - РИА Новости, 01.06.2024

СМИ: сын Байдена оказался алиментщиком с миллионной задолженностью

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден выступает ответчиком по иску о неуплате алиментов, поданному его бывшей женой, процесс непублично продолжается уже... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T20:05

2024-06-01T20:05

2024-06-01T20:07

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вашингтон (штат)

джо байден

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден выступает ответчиком по иску о неуплате алиментов, поданному его бывшей женой, процесс непублично продолжается уже несколько лет, сообщает портал Axios. "В январе 2021 года суд в Вашингтоне счел, что Хантер Байден нарушил заключенное при разводе соглашение и должен бывшей супруге более 1,7 миллиона долларов", - говорится в сообщении. Гражданский иск экс-супруга подала еще в 2019 году через неделю после новостей о новой женитьбе Хантера Байдена, говорится в сообщении. Издание указывает, что Байден-младший в рамках соглашения должен платить бывшей супруге 37 тысяч долларов в месяц и половину от любых доходов, превышающих 875 тысяч долларов в год. Согласно иску, Хантер Байден задолжал за 2017 и 2018 годы, говорится в сообщении. С 2019 года выплаты стали уменьшаться, защита президентского сына настаивает, что в тот период он не мог платить полноценно, поскольку страдал от наркотической зависимости. В понедельник в суде Делавэра начнется отбор присяжных по делу против Хантера Байдена о нарушениях при хранении оружия, согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его право на покупку пистолета, но он все равно приобрел его. Бывшую жену, как ожидается вызовут по делу свидетелем.

https://ria.ru/20240224/ssha-1928985983.html

https://radiosputnik.ru/20240117/khanter-bayden-1921773454.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден