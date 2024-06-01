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"На сорок процентов". В США забили тревогу из-за катастрофы в ВСУ - РИА Новости, 01.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:30 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/katastrofa-1949811843.html
"На сорок процентов". В США забили тревогу из-за катастрофы в ВСУ
"На сорок процентов". В США забили тревогу из-за катастрофы в ВСУ - РИА Новости, 01.06.2024
"На сорок процентов". В США забили тревогу из-за катастрофы в ВСУ
Положение ВСУ может значительно ухудшиться в течение лета из-за наступления России и нехватки резервов, пишет New Yorker. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T01:30
2024-06-01T01:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
днр
вооруженные силы украины
фонд карнеги
сша
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Положение ВСУ может значительно ухудшиться в течение лета из-за наступления России и нехватки резервов, пишет New Yorker."Это лето может стать катастрофой для Украины", — говорится в статье.Как рассказала изданию старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги* Дара Массикот, положение ВСУ может значительно ухудшиться из-за активного наступления России в ДНР и Харьковской области. Даже новый американской военной помощи не позволит Киеву сдержать удары российской армии.По словам эксперта, главной проблемой ВСУ все еще остается нехватка личного состава. Даже радикальные шаги Киева по снижению призывного возраста не помогают украинской армии вовремя восполнять потери, добавила она."Численность некоторых подразделений сократилась на тридцать или даже сорок процентов. И когда личного состава в частях так мало, им очень трудно выполнять поставленные перед ними задачи", — предупредила Массикот.В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов заявил на заседании совета министров обороны ОДКБ, что российская армия заставила ВСУ отступить на восемь—девять километров в Харьковской области. По его словам, с начала года ВС России освободили 880 квадратных километров территории, включая 28 населенных пунктов в мае. Потери ВСУ за прошедший месяц составили более 35 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения, добавил Белоусов.* Организация, выполняющая функции иностранного агента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;"
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в мире, россия, харьковская область, днр, вооруженные силы украины, фонд карнеги, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, ДНР, Вооруженные силы Украины, Фонд Карнеги, США
"На сорок процентов". В США забили тревогу из-за катастрофы в ВСУ

New Yorker: ВСУ могут столкнуться с катастрофой летом

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Положение ВСУ может значительно ухудшиться в течение лета из-за наступления России и нехватки резервов, пишет New Yorker.
«
"Это лето может стать катастрофой для Украины", — говорится в статье.
Как рассказала изданию старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги* Дара Массикот, положение ВСУ может значительно ухудшиться из-за активного наступления России в ДНР и Харьковской области. Даже новый американской военной помощи не позволит Киеву сдержать удары российской армии.
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По словам эксперта, главной проблемой ВСУ все еще остается нехватка личного состава. Даже радикальные шаги Киева по снижению призывного возраста не помогают украинской армии вовремя восполнять потери, добавила она.
"Численность некоторых подразделений сократилась на тридцать или даже сорок процентов. И когда личного состава в частях так мало, им очень трудно выполнять поставленные перед ними задачи", — предупредила Массикот.
В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов заявил на заседании совета министров обороны ОДКБ, что российская армия заставила ВСУ отступить на восемь—девять километров в Харьковской области. По его словам, с начала года ВС России освободили 880 квадратных километров территории, включая 28 населенных пунктов в мае. Потери ВСУ за прошедший месяц составили более 35 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения, добавил Белоусов.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>"
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьДНРВооруженные силы УкраиныФонд КарнегиСША
 
 
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