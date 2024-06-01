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"За ними охотятся". В Германии рассказали, что случилось с ВСУ в Волчанске - РИА Новости, 01.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 01.06.2024 (обновлено: 20:51 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/germaniya-1949884872.html
"За ними охотятся". В Германии рассказали, что случилось с ВСУ в Волчанске
"За ними охотятся". В Германии рассказали, что случилось с ВСУ в Волчанске - РИА Новости, 01.06.2024
"За ними охотятся". В Германии рассказали, что случилось с ВСУ в Волчанске
Российское подразделение FPV-дронов охотится за украинскими войсками на юге Волчанска, заявил немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке на своей... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:12
2024-06-01T20:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
волчанск
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российское подразделение FPV-дронов охотится за украинскими войсками на юге Волчанска, заявил немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.В четверг глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости об освобождении половины этого населенного пункта, а ВСУ, по его информации, стянули к городу большие резервы."Небезызвестное российское подразделение FPV-дронов охотится за украинскими войсками на юге Волчанска", — написал он.По словам журналиста, российские военные в полной мере пользуются превосходством в небе, благодаря которому у ВСУ большие проблемы в боях в Харьковской области.Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. БПЛА такого типа могут оснащаться специальными устройствами для подвеса боеприпасов, благодаря защищенным каналам связи устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20240601/vsu-1949901825.html
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украина
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, волчанск, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Волчанск, Германия
"За ними охотятся". В Германии рассказали, что случилось с ВСУ в Волчанске

Репке: российское подразделение FPV-дронов охотится на ВСУ в Волчанске

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российское подразделение FPV-дронов охотится за украинскими войсками на юге Волчанска, заявил немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.
В четверг глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости об освобождении половины этого населенного пункта, а ВСУ, по его информации, стянули к городу большие резервы.
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"Небезызвестное российское подразделение FPV-дронов охотится за украинскими войсками на юге Волчанска", — написал он.
По словам журналиста, российские военные в полной мере пользуются превосходством в небе, благодаря которому у ВСУ большие проблемы в боях в Харьковской области.
Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. БПЛА такого типа могут оснащаться специальными устройствами для подвеса боеприпасов, благодаря защищенным каналам связи устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
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