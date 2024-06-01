https://ria.ru/20240601/germaniya-1949852400.html

В Германии предложили дерзкий план из-за России

В Германии предложили дерзкий план из-за России - РИА Новости, 01.06.2024

В Германии предложили дерзкий план из-за России

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала власти Германии зарегистрировать примерно 900 тысяч резервистов из-за "российской... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T11:39

2024-06-01T11:39

2024-06-01T12:16

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала власти Германии зарегистрировать примерно 900 тысяч резервистов из-за "российской угрозы", ее слова приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Мы должны как можно скорее обрести обороноспособность", — заявила депутат.Штрак-Циммерман отметила, что бундесвер уже несколько десятилетий вообще не собирает данные о военных, которые ушли с активной службы. В интервью журналисту Такеру Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны блока, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20240601/ukraina-1949844548.html

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