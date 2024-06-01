В Германии предложили дерзкий план из-за России
Депутат бундестага предложила зарегистрировать около 900 тысяч резервистов
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала власти Германии зарегистрировать примерно 900 тысяч резервистов из-за "российской угрозы", ее слова приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Мы должны как можно скорее обрести обороноспособность", — заявила депутат.
"Мы должны как можно скорее обрести обороноспособность", — заявила депутат.
Штрак-Циммерман отметила, что бундесвер уже несколько десятилетий вообще не собирает данные о военных, которые ушли с активной службы.
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В интервью журналисту Такеру Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны блока, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно пугают свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
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