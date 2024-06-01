https://ria.ru/20240601/gaza-1949937552.html

Египет, США и Катар призвали Израиль и ХАМАС заключить соглашение по Газе

Египет, США и Катар призвали Израиль и ХАМАС заключить соглашение по Газе - РИА Новости, 01.06.2024

Египет, США и Катар призвали Израиль и ХАМАС заключить соглашение по Газе

Египет, США и Катар призвали Израиль и ХАМАС заключить соглашение на принципах, которые изложил в пятницу президент США Джо Байден, говорится в совместном... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T22:11

2024-06-01T22:11

2024-06-01T22:11

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КАИР, 1 июн - РИА Новости. Египет, США и Катар призвали Израиль и ХАМАС заключить соглашение на принципах, которые изложил в пятницу президент США Джо Байден, говорится в совместном заявлении, которое опубликовал египетский МИД. "США, Египет и Катар, являющиеся посредниками в нынешних обсуждениях по обеспечению прекращения огня в секторе Газа и освобождению заложников и удерживаемых лиц, призывают ХАМАС и Израиль к заключению соглашения, которое бы отражало принципы, изложенные президентом Байденом 31 мая 2024 года", - сообщается в заявлении. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240601/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

https://ria.ru/20240601/netanyakhu-1949888803.html

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сша

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