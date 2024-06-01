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Египет, США и Катар призвали Израиль и ХАМАС заключить соглашение по Газе - РИА Новости, 01.06.2024
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22:11 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/gaza-1949937552.html
Египет, США и Катар призвали Израиль и ХАМАС заключить соглашение по Газе
Египет, США и Катар призвали Израиль и ХАМАС заключить соглашение по Газе - РИА Новости, 01.06.2024
Египет, США и Катар призвали Израиль и ХАМАС заключить соглашение по Газе
Египет, США и Катар призвали Израиль и ХАМАС заключить соглашение на принципах, которые изложил в пятницу президент США Джо Байден, говорится в совместном... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T22:11
2024-06-01T22:11
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КАИР, 1 июн - РИА Новости. Египет, США и Катар призвали Израиль и ХАМАС заключить соглашение на принципах, которые изложил в пятницу президент США Джо Байден, говорится в совместном заявлении, которое опубликовал египетский МИД. "США, Египет и Катар, являющиеся посредниками в нынешних обсуждениях по обеспечению прекращения огня в секторе Газа и освобождению заложников и удерживаемых лиц, призывают ХАМАС и Израиль к заключению соглашения, которое бы отражало принципы, изложенные президентом Байденом 31 мая 2024 года", - сообщается в заявлении. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240601/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html
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израиль, египет, сша, джо байден, хамас, оон, в мире
Израиль, Египет, США, Джо Байден, ХАМАС, ООН, В мире
Египет, США и Катар призвали Израиль и ХАМАС заключить соглашение по Газе

Египет, США и Катар призвали Израиль заключить соглашение на принципах Байдена

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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КАИР, 1 июн - РИА Новости. Египет, США и Катар призвали Израиль и ХАМАС заключить соглашение на принципах, которые изложил в пятницу президент США Джо Байден, говорится в совместном заявлении, которое опубликовал египетский МИД.
"США, Египет и Катар, являющиеся посредниками в нынешних обсуждениях по обеспечению прекращения огня в секторе Газа и освобождению заложников и удерживаемых лиц, призывают ХАМАС и Израиль к заключению соглашения, которое бы отражало принципы, изложенные президентом Байденом 31 мая 2024 года", - сообщается в заявлении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС.
Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Нетаньяху заявил, что не прекратит войну в Газе, пока не достигнуты ее цели
Вчера, 15:43
 
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