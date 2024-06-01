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Путин поблагодарил команду фонда "Защитники Отечества" за работу - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 01.06.2024 (обновлено: 15:12 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/fond-1949881193.html
Путин поблагодарил команду фонда "Защитники Отечества" за работу
Путин поблагодарил команду фонда "Защитники Отечества" за работу - РИА Новости, 01.06.2024
Путин поблагодарил команду фонда "Защитники Отечества" за работу
Президент России Владимир Путин поблагодарил команду фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" за работу. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T14:50
2024-06-01T15:12
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил команду фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" за работу.Президент в субботу встретился с председателем этого фонда Анной Цивилевой."Год исполняется уже работе фонда "Защитники Отечества". Хочу поблагодарить вас и всю вашу команду за то, что вы делаете", - обратился Путин к руководителю фонда."Не скрою, мне всегда очень приятно слышать позитивные оценки вашей работы, особенно от участников специальной военной операции и от членов их семей", - добавил он.Президент 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.
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общество, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поблагодарил команду фонда "Защитники Отечества" за работу

Путин: сотрудники фонда "Защитники Отечества" знают нужды участников СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой
Президент Владимир Путин встретился с руководителем фонда Защитники Отечества Анной Цивилевой - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин встретился с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил команду фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" за работу.
Президент в субботу встретился с председателем этого фонда Анной Цивилевой.
"Год исполняется уже работе фонда "Защитники Отечества". Хочу поблагодарить вас и всю вашу команду за то, что вы делаете", - обратился Путин к руководителю фонда.
"Не скрою, мне всегда очень приятно слышать позитивные оценки вашей работы, особенно от участников специальной военной операции и от членов их семей", - добавил он.
Президент 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.
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