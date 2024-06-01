https://ria.ru/20240601/fond-1949881193.html

Путин поблагодарил команду фонда "Защитники Отечества" за работу

Путин поблагодарил команду фонда "Защитники Отечества" за работу - РИА Новости, 01.06.2024

Путин поблагодарил команду фонда "Защитники Отечества" за работу

Президент России Владимир Путин поблагодарил команду фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" за работу. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T14:50

2024-06-01T14:50

2024-06-01T15:12

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил команду фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" за работу.Президент в субботу встретился с председателем этого фонда Анной Цивилевой."Год исполняется уже работе фонда "Защитники Отечества". Хочу поблагодарить вас и всю вашу команду за то, что вы делаете", - обратился Путин к руководителю фонда."Не скрою, мне всегда очень приятно слышать позитивные оценки вашей работы, особенно от участников специальной военной операции и от членов их семей", - добавил он.Президент 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.

https://ria.ru/20240524/pomosch-1948240708.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия