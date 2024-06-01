https://ria.ru/20240601/flagi-1949897612.html

Шестьсот пятьдесят флагов в честь 650-летия города поднялись над Кировом

Шестьсот пятьдесят флагов в честь 650-летия города поднялись над Кировом - РИА Новости, 01.06.2024

Шестьсот пятьдесят флагов в честь 650-летия города поднялись над Кировом

Шестьсот пятьдесят флагов 650-летия города поднялись над Кировом, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T16:44

2024-06-01T16:44

2024-06-01T16:44

киров

россия

александр соколов

николай чуб

олег кононенко

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Шестьсот пятьдесят флагов 650-летия города поднялись над Кировом, сообщает пресс-служба правительства региона. Юбилей города Кирова (Хлынова, Вятки) отмечается этим летом. "Сегодня, в День защиты детей, в преддверии 650-летия Кирова в столице вятского края над крышами домов одновременно развернулись 650 флагов с символикой юбилея города. Полотна подняты на учреждениях культуры, образования, спорта, социальной сферы", - говорится в сообщении. Центральным событием этого масштабного праздника стала церемония поднятия флага на площадке у Детского космического центра. Именно сюда на днях с Международной космической станции прибыл флаг 650-летия Кирова. "Осенью 2023 года кировские школьники побывали на космодроме "Байконур" и передали флаг, который с кораблем "Прогресс" был доставил на борт МКС. Космонавты Николай Чуб, Константин Борисов и Олег Кононенко оставили на полотнище свои автографы. Сегодня те же ребята – уже выпускники, отличники учёбы Евгений Шигапов и Дарья Шишкина – вместе с главой региона Александром Соколовым подняли на площадке у космического центра побывавший в космосе флаг", - отмечается в сообщении. Глава региона назвал Киров "городом великой истории и великих достижений". "Город, который дал России и миру выдающихся художников, писателей, ученых, космонавтов. И одновременно это город детства. Мы делаем многое для того, чтобы подрастающему поколению в родном городе было комфортно и интересно. И в сегодняшнем событии, и во множестве юбилейных мероприятий главными героями и участниками станут юные кировчане. Потому что это вам, ребята, предстоит продолжать традиции вятской земли – и создавать её будущее", – сказал Соколов, обращаясь к участникам праздника. Добавим, что флаг с МКС будет храниться в Музее Циолковского, авиации и космонавтики, в состав которого входит и Детский космический центр, и продолжит космическую историю вятской земли.

https://ria.ru/20240523/kirov-1947899314.html

https://ria.ru/20240427/kirov-1942722484.html

https://ria.ru/20240314/aeroport-1933022584.html

киров

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киров, россия, александр соколов, николай чуб, олег кононенко