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Шестьсот пятьдесят флагов в честь 650-летия города поднялись над Кировом - РИА Новости, 01.06.2024
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16:44 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/flagi-1949897612.html
Шестьсот пятьдесят флагов в честь 650-летия города поднялись над Кировом
Шестьсот пятьдесят флагов в честь 650-летия города поднялись над Кировом - РИА Новости, 01.06.2024
Шестьсот пятьдесят флагов в честь 650-летия города поднялись над Кировом
Шестьсот пятьдесят флагов 650-летия города поднялись над Кировом, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T16:44
2024-06-01T16:44
киров
россия
александр соколов
николай чуб
олег кононенко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Шестьсот пятьдесят флагов 650-летия города поднялись над Кировом, сообщает пресс-служба правительства региона. Юбилей города Кирова (Хлынова, Вятки) отмечается этим летом. "Сегодня, в День защиты детей, в преддверии 650-летия Кирова в столице вятского края над крышами домов одновременно развернулись 650 флагов с символикой юбилея города. Полотна подняты на учреждениях культуры, образования, спорта, социальной сферы", - говорится в сообщении. Центральным событием этого масштабного праздника стала церемония поднятия флага на площадке у Детского космического центра. Именно сюда на днях с Международной космической станции прибыл флаг 650-летия Кирова. "Осенью 2023 года кировские школьники побывали на космодроме "Байконур" и передали флаг, который с кораблем "Прогресс" был доставил на борт МКС. Космонавты Николай Чуб, Константин Борисов и Олег Кононенко оставили на полотнище свои автографы. Сегодня те же ребята – уже выпускники, отличники учёбы Евгений Шигапов и Дарья Шишкина – вместе с главой региона Александром Соколовым подняли на площадке у космического центра побывавший в космосе флаг", - отмечается в сообщении. Глава региона назвал Киров "городом великой истории и великих достижений". "Город, который дал России и миру выдающихся художников, писателей, ученых, космонавтов. И одновременно это город детства. Мы делаем многое для того, чтобы подрастающему поколению в родном городе было комфортно и интересно. И в сегодняшнем событии, и во множестве юбилейных мероприятий главными героями и участниками станут юные кировчане. Потому что это вам, ребята, предстоит продолжать традиции вятской земли – и создавать её будущее", – сказал Соколов, обращаясь к участникам праздника. Добавим, что флаг с МКС будет храниться в Музее Циолковского, авиации и космонавтики, в состав которого входит и Детский космический центр, и продолжит космическую историю вятской земли.
https://ria.ru/20240523/kirov-1947899314.html
https://ria.ru/20240427/kirov-1942722484.html
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киров, россия, александр соколов, николай чуб, олег кононенко
Киров, Россия, Александр Соколов, Николай Чуб, Олег Кононенко
Шестьсот пятьдесят флагов в честь 650-летия города поднялись над Кировом

Шестьсот пятьдесят флагов в честь 650-летия города поднялись над Кировом

© Фото : официальный информационный сайт Правительства Кировской областиФлаг с символикой юбилея города Кирова
Флаг с символикой юбилея города Кирова - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : официальный информационный сайт Правительства Кировской области
Флаг с символикой юбилея города Кирова
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Шестьсот пятьдесят флагов 650-летия города поднялись над Кировом, сообщает пресс-служба правительства региона.
Юбилей города Кирова (Хлынова, Вятки) отмечается этим летом.
Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Около 100 праздничных событий устроят в Кирове в День России и День города
23 мая, 14:50
"Сегодня, в День защиты детей, в преддверии 650-летия Кирова в столице вятского края над крышами домов одновременно развернулись 650 флагов с символикой юбилея города. Полотна подняты на учреждениях культуры, образования, спорта, социальной сферы", - говорится в сообщении.
Центральным событием этого масштабного праздника стала церемония поднятия флага на площадке у Детского космического центра. Именно сюда на днях с Международной космической станции прибыл флаг 650-летия Кирова.
"Осенью 2023 года кировские школьники побывали на космодроме "Байконур" и передали флаг, который с кораблем "Прогресс" был доставил на борт МКС. Космонавты Николай Чуб, Константин Борисов и Олег Кононенко оставили на полотнище свои автографы. Сегодня те же ребята – уже выпускники, отличники учёбы Евгений Шигапов и Дарья Шишкина – вместе с главой региона Александром Соколовым подняли на площадке у космического центра побывавший в космосе флаг", - отмечается в сообщении.
Крымскую сосну из Симферополя высадили в Кирове - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Крымскую сосну из Симферополя высадили в Кирове
27 апреля, 12:25
Глава региона назвал Киров "городом великой истории и великих достижений". "Город, который дал России и миру выдающихся художников, писателей, ученых, космонавтов. И одновременно это город детства. Мы делаем многое для того, чтобы подрастающему поколению в родном городе было комфортно и интересно. И в сегодняшнем событии, и во множестве юбилейных мероприятий главными героями и участниками станут юные кировчане. Потому что это вам, ребята, предстоит продолжать традиции вятской земли – и создавать её будущее", – сказал Соколов, обращаясь к участникам праздника.
Добавим, что флаг с МКС будет храниться в Музее Циолковского, авиации и космонавтики, в состав которого входит и Детский космический центр, и продолжит космическую историю вятской земли.
В Кирове после ремонта открыт аэровокзал - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Аэровокзал открыли в Кирове после ремонта
14 марта, 18:13
 
КировРоссияАлександр СоколовНиколай ЧубОлег Кононенко
 
 
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