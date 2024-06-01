https://ria.ru/20240601/evropa-1949165120.html

На грани смерти. ЕС и Украина не переживут "войну" Макрона и Шольца

На грани смерти. ЕС и Украина не переживут "войну" Макрона и Шольца - РИА Новости, 01.06.2024

На грани смерти. ЕС и Украина не переживут "войну" Макрона и Шольца

"Европа в опасности" — таков лейтмотив недавнего визита французского президента в Германию. Париж и Берлин не ладят уже давно, и майское немецкое турне... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T08:00

2024-06-01T08:00

2024-06-01T08:04

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франк-вальтер штайнмайер

евросоюз

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. "Европа в опасности" — таков лейтмотив недавнего визита французского президента в Германию. Париж и Берлин не ладят уже давно, и майское немецкое турне Эммануэля Макрона было призвано хотя бы частично разрядить обстановку. Однако, похоже, стороны остались на своих позициях. Хотя и пытаются демонстрировать сближение.Вечные противоречияХотя Макрон — частый гость у соседей, для Германии это первый за почти четверть века государственный визит главы Франции. Предыдущий был в 2000-м, когда Берлин посетил Жак Ширак.Видимо, надо было продемонстрировать нерушимость привычной для Евросоюза связки Берлин — Париж. Дело в том, что Франция и Германия часто расходятся по принципиальным вопросам. В том числе по украинскому кризису. Макрон, прежде выступавший за переговоры с Москвой, теперь рвется в бой, твердит о возможности отправки войск НАТО на подмогу киевскому режиму. Шольц более острожен.Макрон, избегая имен и упоминания стран, не отказывает себе и в "шпильках" в адрес партнеров, упрекая их в том, что они поставляют Киеву "только шлемы и спальные мешки". По словам французского источника Bloomberg, президент видит в Шольце лидера, лишенного смелости и амбиций, неспособного мыслить за пределами краткосрочной перспективы.В Берлине констатируют отсутствие "химии" между лидерами (которая была, например, при Ангеле Меркель). Там — опять же по словам источников — Макрона "считают монархической фигурой, лучше озвучивающей грандиозные идеи, чем воплощающей их". "Немецкие официальные лица испытывают беспокойство по поводу его зачастую театрального стиля внешней политики", — пишут и во Франции.Накануне визита в Financial Times вышла совместная статья Макрона и Шольца. Однако текст лишен конкретики. Президент и канцлер признают, что ЕС переживает поворотный момент: "Наша Европа смертна, и мы должны принять этот вызов". Далее следуют пространные призывы к мерам для обеспечения устойчивости, процветания, реализации "зеленого курса", безопасности.На этом фоне многого от немецкого турне не ждали. "Два ослабленных лидера столкнулись с хаосом", — указывала французская пресса, отмечая, что Шольц, например, не спешит "влезать в дела" Брюсселя, а над Макроном нависает окончание второго срока. Поэтому он ограничен во влиянии на общеевропейскую политику."Дует дурной ветер"Французский президент прибыл в Германию по приглашению немецкого коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера. Они побеседовали тет-а-тет. Потом Макрон на "Фестивале демократии" произнес речь об угрозах, возникших перед Европой. Предупредил об "увлечении авторитаризмом в наших двух крупнейших демократиях". Имеется в виду усиление правых движений — "Альтернативы для Германии" в ФРГ и "Национального объединения" во Франции, уверенно отыгрывающих избирательные очки у правящих партий."Нам нужен альянс демократов в Европе", — вторил гостю Штайнмайер. Макрон прибегнул к классическому приему запугивания: мол, будь в последние годы у власти правые, ЕС не выдержал бы вызовов пандемии и украинского кризиса.Затем он отправился в Дрезден, где вновь выступил, на этот раз на родном языке и на немецком. Сообщил, что Европа столкнулась с экзистенциальной угрозой, буквально "может умереть" из-за свалившихся проблем. Это же он недавно говорил в Сорбонне. В первую очередь речь идет опять же о правой угрозе: "Дует дурной ветер, так что пора просыпаться"."Давайте удвоим наш европейский бюджет", — предложил Макрон. — Европе нужен масштабный инвестиционный шок". Финансирование ЕС — тоже острый вопрос для Парижа и Берлина. Франция хочет, чтобы все взяли на себя новый совместный долг и разработали "шоковые" меры. Германия и страны победнее против.Разделение, а не объединениеКульминация визита — переговоры с Шольцем. Лидеры повторили тезисы совместной статьи, уделив особое внимание украинскому кризису. Вновь "перетянуть одеяло" пытался Макрон.Он, в частности, за то, чтобы разрешить Украине атаковать территорию России западным оружием. Объяснил: "Мы должны позволить им нейтрализовать военные объекты, откуда летят ракеты".Шольц же сказал: "В соответствии с международным правом Украина имеет все возможности для защиты. Это нужно сказать прямо". Хотя как раз от прямых формулировок уклонился — в отличие от Макрона.Реакция на широко распиаренный, но по факту безрезультатный визит не заставила себя ждать. "Европа не уверена, что эти двое — легендарный франко-германский двигатель проекта ЕС — должны руководить дальше", — пишет Politico со ссылкой на источники. Ни Франция, ни Германия не могут предложить ЕС внятной картины будущего. "Даже когда Парижу и Берлину удается прийти к единому мнению, их попытки руководить и мотивировать других следовать за собой терпят неудачу", — добавляет издание.Некоторые эксперты полагают, что проблема преувеличена. Элен Миар-Делакруа, специалист по истории Германии в университете Сорбонны, например, говорит: вся история "франко-германских отношений — это разногласия и поиск компромисса". Но то, что точек соприкосновения стало меньше, чем когда-либо, замечают и политики. "Макрон заслуживает ответа на свои инициативы, на его регулярные, если не постоянные, жесты сближения. <…> Немецкие политики реагируют слишком нерешительно", — считает, в частности, Хендрик Вюст, премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия.Каковы бы ни были мотивы французского президента и немецкого канцлера, пока их взаимодействие деструктивно, уверен Манфред Вебер, лидер Европейской народной партии (крупнейшей транснациональной партии ЕС). По его словам, и заявления Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину, и отказ Шольца поставлять ракеты Taurus Киеву расшатывают союз. "Оба лидера, в Париже и Берлине, сейчас разделяют, а не объединяют. И это нехорошо для Европы", — заключает он.Таким образом, макроновское турне не принесло ожидаемого облегчения ни Европе, ни смотрящей на нее с надеждой Украине. Демонстрируя некую общность позиций, лидеры только напомнили всем о непримиримых противоречиях.

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в мире, германия, украина, эммануэль макрон, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, евросоюз