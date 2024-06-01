https://ria.ru/20240601/ekonomika-1949843294.html

Картофель фри в США за пять лет подорожал вдвое сильнее, чем в России

Картофель фри в США за пять лет подорожал вдвое сильнее, чем в России - РИА Новости, 01.06.2024

Картофель фри в США за пять лет подорожал вдвое сильнее, чем в России

Картошка фри в американском общепите за 5 лет подорожала на 134%, а в России за это же время – на 70%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс"... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T10:27

2024-06-01T10:27

2024-06-01T10:28

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Картошка фри в американском общепите за 5 лет подорожала на 134%, а в России за это же время – на 70%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Если в США оценка роста цен по картошке фри с 2019 по 2024 год 134%, в РФ аналогичный показатель почти в два раза меньше - 70%", - сравнили аналитики цены в отечественном и американском общепите. Так, по их данным, в первом квартале этого года в России порция обходилась в среднем в 85 рублей, в то время как в аналогичном периоде в 2019 году она стоила в среднем 50 рублей. Эксперты отмечают, что картофель фри остается одним из "трафикообразующих звеньев" в продукции фастфуда и заведений питания в целом. Так, в России число покупок картофеля фри в общепите в этом году подросло на 9% по сравнению с доковидным 2019 годом. Изменение цен на него, по мнению авторов исследования, чаще всего вызвано общим ростом издержек заведений питания на фоне инфляции, а не только удорожанием необходимых ингредиентов для приготовления. Отдельно аналитики подсчитали данные по картофелю фри в виде полуфабриката (в замороженном виде). Так, средняя цена на него в России в первом квартале 2024 года составила 199 рублей, в то время как в 2019 году – 129 рублей. Это прирост на 54%. Число покупок выросло в 4,5 раза.

https://ria.ru/20230922/tseny-1897959346.html

https://ria.ru/20240524/usa-1948067469.html

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экономика, россия, сша