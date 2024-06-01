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В Москве презентовали экипировку VIII Игр "Дети Азии"

В Москве презентовали экипировку VIII Игр "Дети Азии" - РИА Новости, 01.06.2024

В Москве презентовали экипировку VIII Игр "Дети Азии"

Презентация экипировки волонтеров, судей, организаторов VIII Игр "Дети Азии" прошла в лектории российского общества "Знание" на ВДНХ в Москве, сообщают... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T19:24

2024-06-01T19:24

2024-06-01T19:25

viii международные спортивные игры "дети азии"

дети азии

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якутск

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Презентация экипировки волонтеров, судей, организаторов VIII Игр "Дети Азии" прошла в лектории российского общества "Знание" на ВДНХ в Москве, сообщают организаторы соревнования.Все предметы одежды созданы из износоустойчивых материалов, хорошо держат форму, не вытягиваются, долговечны. Главными параметрами экипировки являются практичность и удобство в использовании.В комплект экипировки волонтеров входят спортивный костюм, футболка, поло, шорты, кроссовки, панама, рюкзак, поясная сумка, спортивная бутылка. Весь модельный ряд комплекта представлен в оранжевом цвете.Комплект судей включает в себя спортивный костюм, футболку, поло, кепку. Комплект представлен в зеленом цвете. А в комплект экипировки организаторов входят спортивный костюм, футболка и поло. Модельный ряд комплекта представлен в синем цвете."Все элементы экипировки декорированы белыми плавными линиями, которые напоминают очертания крыльев стерха - белого журавля, священной птицы для якутского народа. Считается, что кто хоть раз увидит стерха, будет счастливым всю жизнь", - отметили организаторы.Экипировка протокольно-наградной группы VIII Игр "Дети Азии" также была представлена. Мужской костюм камзол с якутскими национальными узорами и оберегом "Биэс харах", что переводится как "Пятиглазый". Традиционно этот символ якуты наносили на одежду и украшения, что считается защитой от злых духов, а также приносит удачу. Белое стилизованное якутское платье - халадаай в сочетании с зеленым жилетом является отражением приверженности традициям, символом гостеприимства и открытости.Международные спортивные Игры "Дети Азии" пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске. Ожидается участие более трех тысяч спортсменов из 26 стран. На сегодняшний день "Дети Азии" – единственное мультиспортивное мероприятие на территории РФ, в котором принимают участие национальные сборные.

москва

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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дети азии, москва, якутск, россия