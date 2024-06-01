https://ria.ru/20240601/dvizhenie--1949905939.html

Слет Международной ассоциации детских организаций собрал более 40 стран

Слет Международной ассоциации детских организаций собрал более 40 стран - РИА Новости, 01.06.2024

Слет Международной ассоциации детских организаций собрал более 40 стран

Первый Слёт Международной ассоциации детских организаций, который проходит в столице с 31 мая по 2 июня в рамках международного фестиваля "Движения первых",... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T17:39

2024-06-01T17:39

2024-06-01T17:40

россия

франция

испания

владимир путин

мгимо

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

день защиты детей

международный день защиты детей

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Первый Слёт Международной ассоциации детских организаций, который проходит в столице с 31 мая по 2 июня в рамках международного фестиваля "Движения первых", собрал подростков из более 40 стран мира, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. "С 31 мая по 2 июня в рамках Международного фестиваля Движения Первых проходит Первый Слёт Международной ассоциации детских организаций при координации Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи… Темой первого дня Слёта для участников в возрасте от 14 до 17 лет стало знакомство с возможностями для иностранной студенческой молодёжи в ведущих российских вузах. На площадке МГИМО МИД России встретились подростки из более 40 стран мира", - говорится в сообщении. Уточняется, что в слете участвуют представители Франции, Испании, Италии, Голландии, Бразилии, Венгрии, Швейцарии, Сербии, Молдовы, Белоруссии и других стран. "Международной ассоциации детских организаций, которая объединит подростков со всего мира и предоставит им площадку для обсуждения молодёжных инициатив. Слёт Ассоциации объединил 70 подростков из 44 стран мира и стал первым шагом к формированию постоянного действующего международного детского сообщества, которое мы будем развивать и дальше", - приводит пресс-служба слова директора Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Даниила Бисслингера. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240601/festival-1949862414.html

https://ria.ru/20240601/deti-1949400162.html

россия

франция

испания

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россия, франция, испания, владимир путин, мгимо, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), день защиты детей, международный день защиты детей