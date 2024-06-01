https://ria.ru/20240601/dvizhenie--1949905939.html
Слет Международной ассоциации детских организаций собрал более 40 стран
Слет Международной ассоциации детских организаций собрал более 40 стран - РИА Новости, 01.06.2024
Слет Международной ассоциации детских организаций собрал более 40 стран
Первый Слёт Международной ассоциации детских организаций, который проходит в столице с 31 мая по 2 июня в рамках международного фестиваля "Движения первых",... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T17:39
2024-06-01T17:39
2024-06-01T17:40
россия
франция
испания
владимир путин
мгимо
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
день защиты детей
международный день защиты детей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924317628_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8ad4734dfae1c7c7f82198425b3b0dd.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Первый Слёт Международной ассоциации детских организаций, который проходит в столице с 31 мая по 2 июня в рамках международного фестиваля "Движения первых", собрал подростков из более 40 стран мира, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. "С 31 мая по 2 июня в рамках Международного фестиваля Движения Первых проходит Первый Слёт Международной ассоциации детских организаций при координации Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи… Темой первого дня Слёта для участников в возрасте от 14 до 17 лет стало знакомство с возможностями для иностранной студенческой молодёжи в ведущих российских вузах. На площадке МГИМО МИД России встретились подростки из более 40 стран мира", - говорится в сообщении. Уточняется, что в слете участвуют представители Франции, Испании, Италии, Голландии, Бразилии, Венгрии, Швейцарии, Сербии, Молдовы, Белоруссии и других стран. "Международной ассоциации детских организаций, которая объединит подростков со всего мира и предоставит им площадку для обсуждения молодёжных инициатив. Слёт Ассоциации объединил 70 подростков из 44 стран мира и стал первым шагом к формированию постоянного действующего международного детского сообщества, которое мы будем развивать и дальше", - приводит пресс-служба слова директора Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Даниила Бисслингера. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240601/festival-1949862414.html
https://ria.ru/20240601/deti-1949400162.html
россия
франция
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924317628_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9387ed3c59c9846ed2c0da72c0859b78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, испания, владимир путин, мгимо, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), день защиты детей, международный день защиты детей
Россия, Франция, Испания, Владимир Путин, МГИМО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), День защиты детей, Международный день защиты детей
Слет Международной ассоциации детских организаций собрал более 40 стран
В Москве прошел первый Слет Международной ассоциации детских организаций