https://ria.ru/20240601/dtp-1949877707.html
На Калужском шоссе столкнулись два автомобиля
На Калужском шоссе столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 01.06.2024
На Калужском шоссе столкнулись два автомобиля
Два автомобиля столкнулись на 24-м км Калужского шоссе в первой полосе движения в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T14:24
2024-06-01T14:24
2024-06-01T14:24
происшествия
калужское шоссе
москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на 24-м км Калужского шоссе в первой полосе движения в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На 24-м километре Калужского шоссе в первой полосе движения столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый и второй ряды в сторону Москвы заняты из-за происшествия.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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происшествия, калужское шоссе, москва
Происшествия, Калужское шоссе, Москва
На Калужском шоссе столкнулись два автомобиля
На 24-м километре Калужского шоссе в Москве столкнулись два автомобиля