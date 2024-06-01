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В Москве три человека пострадали в ДТП на МКАД - РИА Новости, 01.06.2024
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12:17 01.06.2024 (обновлено: 12:27 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/dtp-1949858783.html
В Москве три человека пострадали в ДТП на МКАД
В Москве три человека пострадали в ДТП на МКАД - РИА Новости, 01.06.2024
В Москве три человека пострадали в ДТП на МКАД
Три человека пострадали в результате столкновения грузового и двух легковых автомобилей на внешней стороне 56-го километра МКАД в Москве, сообщает столичная... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T12:17
2024-06-01T12:27
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения грузового и двух легковых автомобилей на внешней стороне 56-го километра МКАД в Москве, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. Ранее в субботу столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщал о том, что три автомобиля столкнулись на внешней стороне 56-го километра МКАД. "По предварительным данным, в результате дорожной аварии пострадали водители грузовика и такси... По уточненной информации, медицинская помощь также потребовалась пассажиру такси", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве три человека пострадали в ДТП на МКАД

Три человека пострадали в ДТП на внешней стороне 56-го километра МКАД

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramДТП на внешней стороне 56-м км МКАД
ДТП на внешней стороне 56-м км МКАД - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
ДТП на внешней стороне 56-м км МКАД
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения грузового и двух легковых автомобилей на внешней стороне 56-го километра МКАД в Москве, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.
Ранее в субботу столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщал о том, что три автомобиля столкнулись на внешней стороне 56-го километра МКАД.
"По предварительным данным, в результате дорожной аварии пострадали водители грузовика и такси... По уточненной информации, медицинская помощь также потребовалась пассажиру такси", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
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