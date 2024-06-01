https://ria.ru/20240601/dtp-1949858783.html

В Москве три человека пострадали в ДТП на МКАД

В Москве три человека пострадали в ДТП на МКАД - РИА Новости, 01.06.2024

В Москве три человека пострадали в ДТП на МКАД

Три человека пострадали в результате столкновения грузового и двух легковых автомобилей на внешней стороне 56-го километра МКАД в Москве, сообщает столичная... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T12:17

2024-06-01T12:17

2024-06-01T12:27

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения грузового и двух легковых автомобилей на внешней стороне 56-го километра МКАД в Москве, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. Ранее в субботу столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщал о том, что три автомобиля столкнулись на внешней стороне 56-го километра МКАД. "По предварительным данным, в результате дорожной аварии пострадали водители грузовика и такси... По уточненной информации, медицинская помощь также потребовалась пассажиру такси", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240531/dtp-1949729121.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва