https://ria.ru/20240601/dtp-1949858783.html
В Москве три человека пострадали в ДТП на МКАД
В Москве три человека пострадали в ДТП на МКАД - РИА Новости, 01.06.2024
В Москве три человека пострадали в ДТП на МКАД
Три человека пострадали в результате столкновения грузового и двух легковых автомобилей на внешней стороне 56-го километра МКАД в Москве, сообщает столичная... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T12:17
2024-06-01T12:17
2024-06-01T12:27
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения грузового и двух легковых автомобилей на внешней стороне 56-го километра МКАД в Москве, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. Ранее в субботу столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщал о том, что три автомобиля столкнулись на внешней стороне 56-го километра МКАД. "По предварительным данным, в результате дорожной аварии пострадали водители грузовика и такси... По уточненной информации, медицинская помощь также потребовалась пассажиру такси", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве три человека пострадали в ДТП на МКАД
Три человека пострадали в ДТП на внешней стороне 56-го километра МКАД
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Три человека пострадали в результате столкновения грузового и двух легковых автомобилей на внешней стороне 56-го километра МКАД в Москве, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале
.
Ранее в субботу столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщал о том, что три автомобиля столкнулись на внешней стороне 56-го километра МКАД.
"По предварительным данным, в результате дорожной аварии пострадали водители грузовика и такси... По уточненной информации, медицинская помощь также потребовалась пассажиру такси", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.