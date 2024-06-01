https://ria.ru/20240601/dtp-1949854197.html

В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись четыре автомобиля

В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 01.06.2024

В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись четыре автомобиля

Четыре автомобиля столкнулись на 27-м километре Ленинградского шоссе в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T11:57

2024-06-01T11:57

2024-06-01T11:58

происшествия

ленинградское шоссе

москва

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на 27-м километре Ленинградского шоссе в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "️На 27-м километре Ленинградского шоссе столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении. Также сообщается, что движение в районе ДТП затруднено на 2,5 километра.

https://ria.ru/20240531/dtp-1949729121.html

ленинградское шоссе

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградское шоссе, москва