https://ria.ru/20240601/dtp-1949854197.html
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись четыре автомобиля
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 01.06.2024
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись четыре автомобиля
Четыре автомобиля столкнулись на 27-м километре Ленинградского шоссе в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T11:57
2024-06-01T11:57
2024-06-01T11:58
происшествия
ленинградское шоссе
москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на 27-м километре Ленинградского шоссе в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "️На 27-м километре Ленинградского шоссе столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении. Также сообщается, что движение в районе ДТП затруднено на 2,5 километра.
https://ria.ru/20240531/dtp-1949729121.html
ленинградское шоссе
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградское шоссе, москва
Происшествия, Ленинградское шоссе, Москва
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись четыре автомобиля
На 27-м километре Ленинградского шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля