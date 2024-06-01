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В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 01.06.2024
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11:57 01.06.2024 (обновлено: 11:58 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/dtp-1949854197.html
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись четыре автомобиля
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 01.06.2024
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись четыре автомобиля
Четыре автомобиля столкнулись на 27-м километре Ленинградского шоссе в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T11:57
2024-06-01T11:58
происшествия
ленинградское шоссе
москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на 27-м километре Ленинградского шоссе в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "️На 27-м километре Ленинградского шоссе столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении. Также сообщается, что движение в районе ДТП затруднено на 2,5 километра.
https://ria.ru/20240531/dtp-1949729121.html
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происшествия, ленинградское шоссе, москва
Происшествия, Ленинградское шоссе, Москва
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись четыре автомобиля

На 27-м километре Ленинградского шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на 27-м километре Ленинградского шоссе в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"️На 27-м километре Ленинградского шоссе столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что движение в районе ДТП затруднено на 2,5 километра.
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ПроисшествияЛенинградское шоссеМосква
 
 
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