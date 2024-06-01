https://ria.ru/20240601/dtp-1949848849.html

На МКАД столкнулись три автомобиля

На МКАД столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 01.06.2024

На МКАД столкнулись три автомобиля

Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 56-го километра МКАД, информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T11:16

2024-06-01T11:16

2024-06-01T11:16

происшествия

москва

мкад

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 56-го километра МКАД, информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внешней стороне 56-го километра МКАД столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение по двум левым рядам ограничено.

https://ria.ru/20240525/avariya-1948369466.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мкад