https://ria.ru/20240601/dtp-1949848849.html
На МКАД столкнулись три автомобиля
На МКАД столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 01.06.2024
На МКАД столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 56-го километра МКАД, информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T11:16
2024-06-01T11:16
2024-06-01T11:16
происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 56-го километра МКАД, информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внешней стороне 56-го километра МКАД столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение по двум левым рядам ограничено.
https://ria.ru/20240525/avariya-1948369466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
На МКАД столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 56-го километра МКАД столкнулись