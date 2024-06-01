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Российские десантники доставили на передовую воду, боеприпасы и воду - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 01.06.2024 (обновлено: 05:12 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/drony-1949820985.html
Российские десантники доставили на передовую воду, боеприпасы и воду
Российские десантники доставили на передовую воду, боеприпасы и воду - РИА Новости, 01.06.2024
Российские десантники доставили на передовую воду, боеприпасы и воду
Расчет беспилотных летательных аппаратов новороссийских десантников группировки войск "Днепр" доставил на наиболее опасные передовые позиции российской армии... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T05:05
2024-06-01T05:12
специальная военная операция на украине
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов новороссийских десантников группировки войск "Днепр" доставил на наиболее опасные передовые позиции российской армии воду, материальные средства и боеприпасы, сообщили журналистам в Минобороны. "В ходе ведения активных боевых действий, подразделение БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" применило коптеры в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов передовым подразделениям ВС РФ, которые удерживают первую линию обороны от украинских формирований", - сообщили в оборонном ведомстве. Оператор квадрокоптера, подвесив к аппарату полезный груз, взлетает со стартовой позиции и прибыв по воздуху в заданную точку, успешно осуществляет "прицельный" сброс полезного груза. Такой "воздушный" способ доставки применяется лишь в том случае, когда обеспечить его обычным транспортом не представляется возможным из-за плотного огня артиллерии и различных БПЛА противника. Один расчет БПЛА за сутки способен произвести несколько десятков вылетов и доставить все необходимое военнослужащим на передовой.
https://ria.ru/20240531/podpole-1949796508.html
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воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Российские десантники доставили на передовую воду, боеприпасы и воду

Расчет дронов группировки "Днепр" доставил на передовую воду, боеприпасы и воду

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов новороссийских десантников группировки войск "Днепр" доставил на наиболее опасные передовые позиции российской армии воду, материальные средства и боеприпасы, сообщили журналистам в Минобороны.
"В ходе ведения активных боевых действий, подразделение БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" применило коптеры в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов передовым подразделениям ВС РФ, которые удерживают первую линию обороны от украинских формирований", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Оператор квадрокоптера, подвесив к аппарату полезный груз, взлетает со стартовой позиции и прибыв по воздуху в заданную точку, успешно осуществляет "прицельный" сброс полезного груза.
Такой "воздушный" способ доставки применяется лишь в том случае, когда обеспечить его обычным транспортом не представляется возможным из-за плотного огня артиллерии и различных БПЛА противника.
Один расчет БПЛА за сутки способен произвести несколько десятков вылетов и доставить все необходимое военнослужащим на передовой.
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