https://ria.ru/20240601/dron-1949824288.html

В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе

В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе - РИА Новости, 01.06.2024

В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе

В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе "Депеша", управляемый через джойстик и FPV-шлем, машина предназначена для поражения живой силы и техники РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T07:02

2024-06-01T07:02

2024-06-01T07:26

безопасность

технологии

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ростех

конструкторское бюро приборостроения

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе "Депеша", управляемый через джойстик и FPV-шлем, машина предназначена для поражения живой силы и техники противника, а также укреплений типа "зубы дракона", сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Ростеха. До сегодняшнего дня к FPV-дронам относились исключительно летающие коптеры. "Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) разработал многофункциональные роботизированные комплексы "Депеша" и "Багги". Робот "Депеша" собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. У роботизированного комплекса "Багги" — колесная платформа, управляется он с помощью джойстика и планшета. Оба робота могут использоваться как наземные дроны-камикадзе для поражения целей противника подрывом заряда, который робототехнический комплекс доставляет к цели", — говорится в сообщении. В настоящее время роботы проходят всесторонние испытания, в том числе в зоне СВО. Одной из важнейших характеристик машин, наряду с компактностью и маневренностью, является их грузоподъемность. У "Депеши" она составляет 150 килограмм, у "Багги" — 250 килограмм. Это делает этих роботов надежными помощниками для бойцов на передовой. "Депеша" и "Багги" быстро и незаметно могут доставлять на передний край провизию, боеприпасы, топливо и даже эвакуировать раненых солдат. Дистанционно управляемые роботы "Депеша" (разработан АО КБП) и "Багги" (разработан ВНИИ Сигнал) в различных вариантах исполнения могут использоваться для поражения живой силы противника, фортификационных сооружений типа ДОТ, ДЗОТ, укрепленных огневых точек и опорных пунктов. Также они могут применяться для преодоления и разминирования оборонительных заграждений, например, таких как "зубы дракона", что позволит обеспечить прохождение бронетанковой техники. Кроме того, эти роботы могут выполнять задачи по минированию местности.

https://ria.ru/20240530/supercam-1949253626.html

https://ria.ru/20240503/ognemet-1943626744.html

https://ria.ru/20240422/razrabotchik-1941410875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия, ростех, конструкторское бюро приборостроения, вооруженные силы рф