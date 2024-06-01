https://ria.ru/20240601/dron-1949824288.html
В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе
В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе - РИА Новости, 01.06.2024
В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе
В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе "Депеша", управляемый через джойстик и FPV-шлем, машина предназначена для поражения живой силы и техники РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T07:02
2024-06-01T07:02
2024-06-01T07:26
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технологии
россия
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе "Депеша", управляемый через джойстик и FPV-шлем, машина предназначена для поражения живой силы и техники противника, а также укреплений типа "зубы дракона", сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Ростеха. До сегодняшнего дня к FPV-дронам относились исключительно летающие коптеры. "Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) разработал многофункциональные роботизированные комплексы "Депеша" и "Багги". Робот "Депеша" собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. У роботизированного комплекса "Багги" — колесная платформа, управляется он с помощью джойстика и планшета. Оба робота могут использоваться как наземные дроны-камикадзе для поражения целей противника подрывом заряда, который робототехнический комплекс доставляет к цели", — говорится в сообщении. В настоящее время роботы проходят всесторонние испытания, в том числе в зоне СВО. Одной из важнейших характеристик машин, наряду с компактностью и маневренностью, является их грузоподъемность. У "Депеши" она составляет 150 килограмм, у "Багги" — 250 килограмм. Это делает этих роботов надежными помощниками для бойцов на передовой. "Депеша" и "Багги" быстро и незаметно могут доставлять на передний край провизию, боеприпасы, топливо и даже эвакуировать раненых солдат. Дистанционно управляемые роботы "Депеша" (разработан АО КБП) и "Багги" (разработан ВНИИ Сигнал) в различных вариантах исполнения могут использоваться для поражения живой силы противника, фортификационных сооружений типа ДОТ, ДЗОТ, укрепленных огневых точек и опорных пунктов. Также они могут применяться для преодоления и разминирования оборонительных заграждений, например, таких как "зубы дракона", что позволит обеспечить прохождение бронетанковой техники. Кроме того, эти роботы могут выполнять задачи по минированию местности.
https://ria.ru/20240530/supercam-1949253626.html
https://ria.ru/20240503/ognemet-1943626744.html
https://ria.ru/20240422/razrabotchik-1941410875.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, технологии, россия, ростех, конструкторское бюро приборостроения, вооруженные силы рф
Безопасность, Технологии, Россия, Ростех, Конструкторское бюро приборостроения, Вооруженные силы РФ, Новое оружие России
В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе
Ростех создал первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе "Депеша"
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе "Депеша", управляемый через джойстик и FPV-шлем, машина предназначена для поражения живой силы и техники противника, а также укреплений типа "зубы дракона", сообщили журналистам в субботу в пресс-службе
Ростеха.
До сегодняшнего дня к FPV-дронам относились исключительно летающие коптеры.
"Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) разработал многофункциональные роботизированные комплексы "Депеша" и "Багги". Робот "Депеша" собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. У роботизированного комплекса "Багги" — колесная платформа, управляется он с помощью джойстика и планшета. Оба робота могут использоваться как наземные дроны-камикадзе для поражения целей противника подрывом заряда, который робототехнический комплекс доставляет к цели", — говорится в сообщении.
В настоящее время роботы проходят всесторонние испытания, в том числе в зоне СВО.
Одной из важнейших характеристик машин, наряду с компактностью и маневренностью, является их грузоподъемность. У "Депеши" она составляет 150 килограмм, у "Багги" — 250 килограмм. Это делает этих роботов надежными помощниками для бойцов на передовой. "Депеша" и "Багги" быстро и незаметно могут доставлять на передний край провизию, боеприпасы, топливо и даже эвакуировать раненых солдат.
Дистанционно управляемые роботы "Депеша" (разработан АО КБП
) и "Багги" (разработан ВНИИ Сигнал) в различных вариантах исполнения могут использоваться для поражения живой силы противника, фортификационных сооружений типа ДОТ, ДЗОТ, укрепленных огневых точек и опорных пунктов.
Также они могут применяться для преодоления и разминирования оборонительных заграждений, например, таких как "зубы дракона", что позволит обеспечить прохождение бронетанковой техники.
Кроме того, эти роботы могут выполнять задачи по минированию местности.