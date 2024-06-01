https://ria.ru/20240601/donskoy-1949761789.html
Священник объяснил, почему Дмитрий Донской — "настоящий русский воин"
Священник объяснил, почему Дмитрий Донской — "настоящий русский воин" - РИА Новости, 01.06.2024
Священник объяснил, почему Дмитрий Донской — "настоящий русский воин"
Святой благоверный князь Дмитрий Донской стал собирательным образом настоящего русского воина, не жалеющего своей жизни ради Отечества и веры, он считается... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T00:10
2024-06-01T00:10
2024-06-01T00:10
религия
россия
дмитрий донской
сергий радонежский
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Святой благоверный князь Дмитрий Донской стал собирательным образом настоящего русского воина, не жалеющего своей жизни ради Отечества и веры, он считается одним из небесных покровителей вооруженных сил РФ, рассказал РИА Новости секретарь Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ священник Георгий Шабалов.День памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского отмечает 1 июня Русская православная церковь"Святой благоверный князь Дмитрий Донской стал для нас собирательным образом настоящего русского правителя, мудрого человека, военачальника, воина, Но воинов просто за факт воинства не причисляют к лику святых. Самое главное для православных христиан, что он был человеком глубокой веры, милосердия, любви к окружающим. Он собирал русское воинство и сам предводительствовал, как военачальник. Он сам сражался в первых рядах, не жалея жизни своей за землю русскую, за веру православную. Для него вера в Бога была самым определяющим и вдохновляющим фактом, когда он шел на сражение. У святого Дмитрия Донского не было задачи просто уничтожить кого-то, захватить что-то, речь именно идет об освобождении русских земель, об отстаивании наших христианских святынь и о том, что каждому военному действию предшествовало обращение к Богу -молитва", - секретарь Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ священник Георгий Шабалов.Священник напомнил, что Дмитрий Донской перед Куликовской битвой приезжал за благословением к преподобному Сергию Радонежскому, старец предсказал князю победу и дал в помощь монахов Александра Пересвета и его брата Андрея Ослябю. Схимник Пересвет начал битву, приняв вызов богатыря Челубея из стана Мамая.Шабалов отметил, что Дмитрий Донской считается одним из небесных покровителей вооруженных сил РФ. Он напомнил, что в годы Великой отечественной войны Русская православная церковь передала Красной армии колонну из 40 танков Т-34 "Дмитрий Донской"."Сегодня в зоне СВО существует батальон святого благоверного князя Дмитрия Донского. Я сам лично сподобился трижды бывать именно в этом подразделении. У бойцов есть молитвенный храм, который они сами оборудовали. (...) Если мы говорим о батальонах с именами святых, существует такая традиция - после наименования обязательно привозят икону небесного покровителя, в частности, Дмитрия Донского (..)", - рассказал священник.Святой князь Димитрий Донской, сын князя Иоанна Красного, родился в 1350 году, оставшись в 9 лет без отца, воспитывался под руководством святителя Алексия Московского, которому много в этом содействовал преподобный Сергий Радонежский, бывший крестным отцом двоих из 12-ти детей князя (восприемником других был преподобный Димитрий Прилуцкий). В 12-летнем возрасте заняв великокняжеский престол, Дмитрий посвятил себя делу объединения русских земель под главенством великих князей московских и освобождению Руси от татаро-монгольского ига. 8 сентября 1380 года произошло крупное сражение на Куликовом поле между объединенными русскими войсками во главе с князем Дмитрием и войсками хана Мамая. За победу на Куликовом поле (между реками Доном и Непрядвой) Димитрий стал именоваться Донским.В благодарность Господу за победу князь основал Николо-Угрешский монастырь на месте, где по пути на поле Куликово в лесу увидел образ святителя Николая. С именем князя Димитрия Донского связано также строительство Голутвинской обители, московской церкви Всех Святых на Кулишках и каменного Успенского собора Симонова монастыря. Димитрий Донской скончался 19 мая (1 июня по новому стилю) 1389 года в возрасте 40 лет, он был похоронен в усыпальнице в Архангельском соборе Московского Кремля. Почитание князя началось практически сразу после его смерти. В лике святых князь был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году на Поместном соборе Русской православной церкви.
https://ria.ru/20211007/donskoy-1753397658.html
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россия, дмитрий донской, сергий радонежский, русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Русская православная церковь, Религия
Священник объяснил, почему Дмитрий Донской — "настоящий русский воин"
Священник Шабалов: Дмитрий Донской не жалел жизни ради Отечества и веры
МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Святой благоверный князь Дмитрий Донской стал собирательным образом настоящего русского воина, не жалеющего своей жизни ради Отечества и веры, он считается одним из небесных покровителей вооруженных сил РФ, рассказал РИА Новости секретарь Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ священник Георгий Шабалов.
День памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского отмечает 1 июня Русская православная церковь
"Святой благоверный князь Дмитрий Донской стал для нас собирательным образом настоящего русского правителя, мудрого человека, военачальника, воина, Но воинов просто за факт воинства не причисляют к лику святых. Самое главное для православных христиан, что он был человеком глубокой веры, милосердия, любви к окружающим. Он собирал русское воинство и сам предводительствовал, как военачальник. Он сам сражался в первых рядах, не жалея жизни своей за землю русскую, за веру православную. Для него вера в Бога была самым определяющим и вдохновляющим фактом, когда он шел на сражение. У святого Дмитрия Донского не было задачи просто уничтожить кого-то, захватить что-то, речь именно идет об освобождении русских земель, об отстаивании наших христианских святынь и о том, что каждому военному действию предшествовало обращение к Богу -молитва", - секретарь Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ священник Георгий Шабалов.
Священник напомнил, что Дмитрий Донской перед Куликовской битвой приезжал за благословением к преподобному Сергию Радонежскому
, старец предсказал князю победу и дал в помощь монахов Александра Пересвета и его брата Андрея Ослябю. Схимник Пересвет начал битву, приняв вызов богатыря Челубея из стана Мамая.
Шабалов отметил, что Дмитрий Донской считается одним из небесных покровителей вооруженных сил РФ. Он напомнил, что в годы Великой отечественной войны Русская православная церковь передала Красной армии колонну из 40 танков Т-34 "Дмитрий Донской".
"Сегодня в зоне СВО существует батальон святого благоверного князя Дмитрия Донского. Я сам лично сподобился трижды бывать именно в этом подразделении. У бойцов есть молитвенный храм, который они сами оборудовали. (...) Если мы говорим о батальонах с именами святых, существует такая традиция - после наименования обязательно привозят икону небесного покровителя, в частности, Дмитрия Донского (..)", - рассказал священник.
Святой князь Димитрий Донской, сын князя Иоанна Красного, родился в 1350 году, оставшись в 9 лет без отца, воспитывался под руководством святителя Алексия Московского, которому много в этом содействовал преподобный Сергий Радонежский, бывший крестным отцом двоих из 12-ти детей князя (восприемником других был преподобный Димитрий Прилуцкий). В 12-летнем возрасте заняв великокняжеский престол, Дмитрий посвятил себя делу объединения русских земель под главенством великих князей московских и освобождению Руси от татаро-монгольского ига. 8 сентября 1380 года произошло крупное сражение на Куликовом поле между объединенными русскими войсками во главе с князем Дмитрием и войсками хана Мамая. За победу на Куликовом поле (между реками Доном и Непрядвой) Димитрий стал именоваться Донским.
В благодарность Господу за победу князь основал Николо-Угрешский монастырь на месте, где по пути на поле Куликово в лесу увидел образ святителя Николая. С именем князя Димитрия Донского связано также строительство Голутвинской обители, московской церкви Всех Святых на Кулишках и каменного Успенского собора Симонова монастыря. Димитрий Донской скончался 19 мая (1 июня по новому стилю) 1389 года в возрасте 40 лет, он был похоронен в усыпальнице в Архангельском соборе Московского Кремля. Почитание князя началось практически сразу после его смерти. В лике святых князь был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году на Поместном соборе Русской православной церкви.