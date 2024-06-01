https://ria.ru/20240601/donskoy-1949761789.html

Священник объяснил, почему Дмитрий Донской — "настоящий русский воин"

Священник объяснил, почему Дмитрий Донской — "настоящий русский воин" - РИА Новости, 01.06.2024

Священник объяснил, почему Дмитрий Донской — "настоящий русский воин"

Святой благоверный князь Дмитрий Донской стал собирательным образом настоящего русского воина, не жалеющего своей жизни ради Отечества и веры, он считается... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T00:10

2024-06-01T00:10

2024-06-01T00:10

религия

россия

дмитрий донской

сергий радонежский

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Святой благоверный князь Дмитрий Донской стал собирательным образом настоящего русского воина, не жалеющего своей жизни ради Отечества и веры, он считается одним из небесных покровителей вооруженных сил РФ, рассказал РИА Новости секретарь Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ священник Георгий Шабалов.День памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского отмечает 1 июня Русская православная церковь"Святой благоверный князь Дмитрий Донской стал для нас собирательным образом настоящего русского правителя, мудрого человека, военачальника, воина, Но воинов просто за факт воинства не причисляют к лику святых. Самое главное для православных христиан, что он был человеком глубокой веры, милосердия, любви к окружающим. Он собирал русское воинство и сам предводительствовал, как военачальник. Он сам сражался в первых рядах, не жалея жизни своей за землю русскую, за веру православную. Для него вера в Бога была самым определяющим и вдохновляющим фактом, когда он шел на сражение. У святого Дмитрия Донского не было задачи просто уничтожить кого-то, захватить что-то, речь именно идет об освобождении русских земель, об отстаивании наших христианских святынь и о том, что каждому военному действию предшествовало обращение к Богу -молитва", - секретарь Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ священник Георгий Шабалов.Священник напомнил, что Дмитрий Донской перед Куликовской битвой приезжал за благословением к преподобному Сергию Радонежскому, старец предсказал князю победу и дал в помощь монахов Александра Пересвета и его брата Андрея Ослябю. Схимник Пересвет начал битву, приняв вызов богатыря Челубея из стана Мамая.Шабалов отметил, что Дмитрий Донской считается одним из небесных покровителей вооруженных сил РФ. Он напомнил, что в годы Великой отечественной войны Русская православная церковь передала Красной армии колонну из 40 танков Т-34 "Дмитрий Донской"."Сегодня в зоне СВО существует батальон святого благоверного князя Дмитрия Донского. Я сам лично сподобился трижды бывать именно в этом подразделении. У бойцов есть молитвенный храм, который они сами оборудовали. (...) Если мы говорим о батальонах с именами святых, существует такая традиция - после наименования обязательно привозят икону небесного покровителя, в частности, Дмитрия Донского (..)", - рассказал священник.Святой князь Димитрий Донской, сын князя Иоанна Красного, родился в 1350 году, оставшись в 9 лет без отца, воспитывался под руководством святителя Алексия Московского, которому много в этом содействовал преподобный Сергий Радонежский, бывший крестным отцом двоих из 12-ти детей князя (восприемником других был преподобный Димитрий Прилуцкий). В 12-летнем возрасте заняв великокняжеский престол, Дмитрий посвятил себя делу объединения русских земель под главенством великих князей московских и освобождению Руси от татаро-монгольского ига. 8 сентября 1380 года произошло крупное сражение на Куликовом поле между объединенными русскими войсками во главе с князем Дмитрием и войсками хана Мамая. За победу на Куликовом поле (между реками Доном и Непрядвой) Димитрий стал именоваться Донским.В благодарность Господу за победу князь основал Николо-Угрешский монастырь на месте, где по пути на поле Куликово в лесу увидел образ святителя Николая. С именем князя Димитрия Донского связано также строительство Голутвинской обители, московской церкви Всех Святых на Кулишках и каменного Успенского собора Симонова монастыря. Димитрий Донской скончался 19 мая (1 июня по новому стилю) 1389 года в возрасте 40 лет, он был похоронен в усыпальнице в Архангельском соборе Московского Кремля. Почитание князя началось практически сразу после его смерти. В лике святых князь был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году на Поместном соборе Русской православной церкви.

https://ria.ru/20211007/donskoy-1753397658.html

https://ria.ru/20240531/iyun-1866431710.html

https://ria.ru/20240531/rpts-1949672246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, дмитрий донской, сергий радонежский, русская православная церковь, религия