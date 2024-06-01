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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:49 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/donetsk-1949889767.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 01.06.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска в 14.40 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:49
2024-06-01T15:49
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.40 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 14.40 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Никитский район Горловки, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за час.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
петровский район
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.40 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 14.40 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Никитский район Горловки, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за час.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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