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Финский журналист рассказал о впечатлениях от посещения Донбасса - РИА Новости, 01.06.2024
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13:20 01.06.2024 (обновлено: 15:10 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/donbass-1949868002.html
Финский журналист рассказал о впечатлениях от посещения Донбасса
Финский журналист рассказал о впечатлениях от посещения Донбасса - РИА Новости, 01.06.2024
Финский журналист рассказал о впечатлениях от посещения Донбасса
Финский журналист Кости Хейсканен рассказал РИА Новости о своих впечатлениях от поездки в Донбасс, обратив внимание на отремонтированные больницы, детские сады, РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:20
2024-06-01T15:10
донбасс
херсонская область
германия
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Финский журналист Кости Хейсканен рассказал РИА Новости о своих впечатлениях от поездки в Донбасс, обратив внимание на отремонтированные больницы, детские сады, а также волю и закалку мирных граждан. "Меня поразили дороги. Едешь по российской дороге — красота! Лучше, чем в Германии! Меня поразили больницы, детские сады, Геническая школа № 1 — там украинские книги разных лет и никто эти книги не выкидывает — и на машинах с украинскими номерами ездят", — сказал журналист. Он подчеркнул, что, побеседовав с жителями освобожденных территорий, понял, что люди везде ждали Россию: и в Мелитополе, и в Мариуполе. По словам Хейсканена, его также впечатлила работа волонтеров. "Я даже общался с пленными в ДНР. Тогда мне открылись, как говорится, все карты. &lt;…&gt; А когда бабушки говорят: "А я в этом доме жила, но у меня теперь его нет". Они это так спокойно говорят. Они уже устали, но они так хотят жить. Эти люди с огромной волей и закалкой", — отметил журналист. Он добавил, что в скором времени собирается вновь побывать в Донбассе, в частности в Донецке, Мариуполе, а также в Запорожской и Херсонской областях, и организовать гуманитарную миссию. Кости Хейсканен — финский журналист, который неоднократно посещал Донбасс для освещения ситуации в районе боевых действий и оказания гуманитарной помощи мирным гражданам.
https://ria.ru/20240302/finlyandiya-1930731604.html
https://ria.ru/20230428/infrastruktura-1868611026.html
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донбасс
херсонская область
германия
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донбасс, херсонская область , германия
Донбасс, Херсонская область , Германия
Финский журналист рассказал о впечатлениях от посещения Донбасса

Финский журналист Хейсканен: меня поразили больницы и детские сады в ДНР

© Фото : Kosti Heiskanen/ВКонтактеФинский журналист Кости Хейсканен
Финский журналист Кости Хейсканен - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : Kosti Heiskanen/ВКонтакте
Финский журналист Кости Хейсканен. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Финский журналист Кости Хейсканен рассказал РИА Новости о своих впечатлениях от поездки в Донбасс, обратив внимание на отремонтированные больницы, детские сады, а также волю и закалку мирных граждан.
"Меня поразили дороги. Едешь по российской дороге — красота! Лучше, чем в Германии! Меня поразили больницы, детские сады, Геническая школа № 1 — там украинские книги разных лет и никто эти книги не выкидывает — и на машинах с украинскими номерами ездят", — сказал журналист.
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Он подчеркнул, что, побеседовав с жителями освобожденных территорий, понял, что люди везде ждали Россию: и в Мелитополе, и в Мариуполе. По словам Хейсканена, его также впечатлила работа волонтеров.
"Я даже общался с пленными в ДНР. Тогда мне открылись, как говорится, все карты. <…> А когда бабушки говорят: "А я в этом доме жила, но у меня теперь его нет". Они это так спокойно говорят. Они уже устали, но они так хотят жить. Эти люди с огромной волей и закалкой", — отметил журналист.
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Он добавил, что в скором времени собирается вновь побывать в Донбассе, в частности в Донецке, Мариуполе, а также в Запорожской и Херсонской областях, и организовать гуманитарную миссию.
Кости Хейсканен — финский журналист, который неоднократно посещал Донбасс для освещения ситуации в районе боевых действий и оказания гуманитарной помощи мирным гражданам.
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