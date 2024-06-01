https://ria.ru/20240601/donbass-1949868002.html

Финский журналист рассказал о впечатлениях от посещения Донбасса

Финский журналист рассказал о впечатлениях от посещения Донбасса - РИА Новости, 01.06.2024

Финский журналист рассказал о впечатлениях от посещения Донбасса

Финский журналист Кости Хейсканен рассказал РИА Новости о своих впечатлениях от поездки в Донбасс, обратив внимание на отремонтированные больницы, детские сады, РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T13:20

2024-06-01T13:20

2024-06-01T15:10

донбасс

херсонская область

германия

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Финский журналист Кости Хейсканен рассказал РИА Новости о своих впечатлениях от поездки в Донбасс, обратив внимание на отремонтированные больницы, детские сады, а также волю и закалку мирных граждан. "Меня поразили дороги. Едешь по российской дороге — красота! Лучше, чем в Германии! Меня поразили больницы, детские сады, Геническая школа № 1 — там украинские книги разных лет и никто эти книги не выкидывает — и на машинах с украинскими номерами ездят", — сказал журналист. Он подчеркнул, что, побеседовав с жителями освобожденных территорий, понял, что люди везде ждали Россию: и в Мелитополе, и в Мариуполе. По словам Хейсканена, его также впечатлила работа волонтеров. "Я даже общался с пленными в ДНР. Тогда мне открылись, как говорится, все карты. <…> А когда бабушки говорят: "А я в этом доме жила, но у меня теперь его нет". Они это так спокойно говорят. Они уже устали, но они так хотят жить. Эти люди с огромной волей и закалкой", — отметил журналист. Он добавил, что в скором времени собирается вновь побывать в Донбассе, в частности в Донецке, Мариуполе, а также в Запорожской и Херсонской областях, и организовать гуманитарную миссию. Кости Хейсканен — финский журналист, который неоднократно посещал Донбасс для освещения ситуации в районе боевых действий и оказания гуманитарной помощи мирным гражданам.

https://ria.ru/20240302/finlyandiya-1930731604.html

https://ria.ru/20230428/infrastruktura-1868611026.html

https://ria.ru/20240526/lugansk-1948405205.html

донбасс

херсонская область

германия

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донбасс, херсонская область , германия