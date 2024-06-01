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Омбудсмен Херсонской области заявил, что дети выбрали Россию - РИА Новости, 01.06.2024
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08:26 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/deti--1949829183.html
Омбудсмен Херсонской области заявил, что дети выбрали Россию
Омбудсмен Херсонской области заявил, что дети выбрали Россию - РИА Новости, 01.06.2024
Омбудсмен Херсонской области заявил, что дети выбрали Россию
Количество детей, которые, несмотря на украинскую пропаганду и обстрелы, решили обучаться в российских школах, говорит о том, что и дети, и взрослые Херсонской... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T08:26
2024-06-01T08:26
россия
херсонская область
днепр (город)
день защиты детей
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ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Количество детей, которые, несмотря на украинскую пропаганду и обстрелы, решили обучаться в российских школах, говорит о том, что и дети, и взрослые Херсонской области выбрали Россию, сказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев. "То есть, если мы посмотрим, сколько ходило школьников в 2022 году, когда мы только открывали школы по российским стандартам, и увидим, сколько сегодня уже выпускается учащихся, - это говорит о том, что и родители, и дети поверили в Россию. То есть они видят перспективу. Потому что со стороны киевского режима были попытки продолжать обучение дистанционно. Но то количество детей, которое сегодня ходит в школы, несмотря на обстрелы… то количество детей, которое пошло в школу, говорит о том, что и родители, и дети видят перспективу в России", - сказал омбудсмен. В тыловых районах Херсонской области обучение ведется очно, при этом в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения по соображениям безопасности школьники учатся удаленно. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240601/deti-1949400162.html
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россия
херсонская область
днепр (город)
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россия, херсонская область , днепр (город), день защиты детей
Россия, Херсонская область , Днепр (город), День защиты детей
Омбудсмен Херсонской области заявил, что дети выбрали Россию

Омбудсмен Георгиев: дети, несмотря на украинскую пропаганду, выбрали Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек" | Перейти в медиабанкУчастники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму
Участники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
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Участники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Количество детей, которые, несмотря на украинскую пропаганду и обстрелы, решили обучаться в российских школах, говорит о том, что и дети, и взрослые Херсонской области выбрали Россию, сказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
"То есть, если мы посмотрим, сколько ходило школьников в 2022 году, когда мы только открывали школы по российским стандартам, и увидим, сколько сегодня уже выпускается учащихся, - это говорит о том, что и родители, и дети поверили в Россию. То есть они видят перспективу. Потому что со стороны киевского режима были попытки продолжать обучение дистанционно. Но то количество детей, которое сегодня ходит в школы, несмотря на обстрелы… то количество детей, которое пошло в школу, говорит о том, что и родители, и дети видят перспективу в России", - сказал омбудсмен.
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Международный день защиты детей
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В тыловых районах Херсонской области обучение ведется очно, при этом в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения по соображениям безопасности школьники учатся удаленно.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РоссияХерсонская областьДнепр (город)День защиты детей
 
 
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