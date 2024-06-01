https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949927488.html

Глава фракции ЕР в ГД выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Глава фракции ЕР в ГД выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024

Глава фракции ЕР в ГД выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Глава фракции "Единая Россия" в ГД Владимир Васильев от лица депутатов фракции выразил соболезнования в связи со смертью Артура Чилингарова. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T20:49

2024-06-01T20:49

2024-06-01T20:49

политика

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владимир васильев

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" в ГД Владимир Васильев от лица депутатов фракции выразил соболезнования в связи со смертью Артура Чилингарова. Депутат ГД Артур Чилингаров ушел из жизни на 85-м году жизни. "Скорбная новость. Ушел из жизни наш товарищ - Герой Советского Союза, Герой России, ученый с мировым именем, член фракции "Единая Россия" в Госдуме Артур Николаевич Чилингаров... От лица депутатов фракции "Единая Россия" выражаю искреннее соболезнование близким и родным", - приводятся слова Васильева в Telegram-канале фракции ЕР в ГД. Он отметил, что Чилингаров был настоящим патриотом, не раз проявлял мужество и героизм во время своих многочисленных полярных экспедиций. "Самой высокой оценки и искреннего признания заслуживает его парламентская, законотворческая работа, деятельное участие в проектах Русского географического общества... Для всех нас его смерть – невосполнимая утрата", - добавил Васильев.

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949926510.html

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