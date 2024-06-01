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Глава фракции ЕР в ГД выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024
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20:49 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949927488.html
Глава фракции ЕР в ГД выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
Глава фракции ЕР в ГД выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова - РИА Новости, 01.06.2024
Глава фракции ЕР в ГД выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
Глава фракции "Единая Россия" в ГД Владимир Васильев от лица депутатов фракции выразил соболезнования в связи со смертью Артура Чилингарова. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T20:49
2024-06-01T20:49
политика
россия
артур чилингаров
владимир васильев
единая россия
госдума рф
русское географическое общество
умер депутат госдумы чилингаров
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" в ГД Владимир Васильев от лица депутатов фракции выразил соболезнования в связи со смертью Артура Чилингарова. Депутат ГД Артур Чилингаров ушел из жизни на 85-м году жизни. "Скорбная новость. Ушел из жизни наш товарищ - Герой Советского Союза, Герой России, ученый с мировым именем, член фракции "Единая Россия" в Госдуме Артур Николаевич Чилингаров... От лица депутатов фракции "Единая Россия" выражаю искреннее соболезнование близким и родным", - приводятся слова Васильева в Telegram-канале фракции ЕР в ГД. Он отметил, что Чилингаров был настоящим патриотом, не раз проявлял мужество и героизм во время своих многочисленных полярных экспедиций. "Самой высокой оценки и искреннего признания заслуживает его парламентская, законотворческая работа, деятельное участие в проектах Русского географического общества... Для всех нас его смерть – невосполнимая утрата", - добавил Васильев.
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949926510.html
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политика, россия, артур чилингаров, владимир васильев, единая россия, госдума рф, русское географическое общество, умер депутат госдумы чилингаров
Политика, Россия, Артур Чилингаров, Владимир Васильев, Единая Россия, Госдума РФ, Русское географическое общество, Умер депутат Госдумы Чилингаров
Глава фракции ЕР в ГД выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Глава фракции ЕР Васильев выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАртур Чилингаров
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Артур Чилингаров . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" в ГД Владимир Васильев от лица депутатов фракции выразил соболезнования в связи со смертью Артура Чилингарова.
Депутат ГД Артур Чилингаров ушел из жизни на 85-м году жизни.
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Депутат Госдумы назвал уход Чилингарова из жизни печальным известием для ЕР
Вчера, 20:44
"Скорбная новость. Ушел из жизни наш товарищ - Герой Советского Союза, Герой России, ученый с мировым именем, член фракции "Единая Россия" в Госдуме Артур Николаевич Чилингаров... От лица депутатов фракции "Единая Россия" выражаю искреннее соболезнование близким и родным", - приводятся слова Васильева в Telegram-канале фракции ЕР в ГД.
Он отметил, что Чилингаров был настоящим патриотом, не раз проявлял мужество и героизм во время своих многочисленных полярных экспедиций.
"Самой высокой оценки и искреннего признания заслуживает его парламентская, законотворческая работа, деятельное участие в проектах Русского географического общества... Для всех нас его смерть – невосполнимая утрата", - добавил Васильев.
Депутат Госдумы Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Слуцкий назвал ушедшего из жизни Чилингарова человеком-легендой
Вчера, 20:36
 
ПолитикаРоссияАртур ЧилингаровВладимир ВасильевЕдиная РоссияГосдума РФРусское географическое обществоУмер депутат Госдумы Чилингаров
 
 
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