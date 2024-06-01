Чернышенко рассказал, как смог исполнить детскую мечту
Чернышенко в детстве мечтал рисовать на компьютере и смог реализовать эту мечту
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на выставке "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на выставке "Россия"
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с участниками "Движения первых" рассказал, что в детстве мечтал рисовать на компьютере.
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"Я мечтал рисовать, потому что я закончил художественную школу, и мне нравилось это дело, у меня это получалось. И я мечтал рисовать на компьютере. Тогда это звучало дико, потому что самое большое произведение, которое можно было увидеть, это программисты из перфокарты делали портрет Мона Лизы", - сказал Чернышенко.
Вице-премьер РФ уточнил, что он реализовал свою мечту, и она продолжает дальше развиваться, так как технологии продолжают шагать вперед. По словам Чернышенко, Россия дает огромные возможности для реализации своего потенциала.
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" в период с 1 по 2 июня 2024 года проводит Международный фестиваль детства и юности "Фестиваль Движения Первых".