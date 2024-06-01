https://ria.ru/20240601/chernyshenko-1949865707.html

Чернышенко рассказал, как смог исполнить детскую мечту

Чернышенко рассказал, как смог исполнить детскую мечту - РИА Новости, 01.06.2024

Чернышенко рассказал, как смог исполнить детскую мечту

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с участниками "Движения первых" рассказал, что в детстве мечтал рисовать на компьютере. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T13:04

2024-06-01T13:04

2024-06-01T13:04

выставка-форум "россия"

россия

дмитрий чернышенко

выставка-форум "россия"

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с участниками "Движения первых" рассказал, что в детстве мечтал рисовать на компьютере. "Я мечтал рисовать, потому что я закончил художественную школу, и мне нравилось это дело, у меня это получалось. И я мечтал рисовать на компьютере. Тогда это звучало дико, потому что самое большое произведение, которое можно было увидеть, это программисты из перфокарты делали портрет Мона Лизы", - сказал Чернышенко. Вице-премьер РФ уточнил, что он реализовал свою мечту, и она продолжает дальше развиваться, так как технологии продолжают шагать вперед. По словам Чернышенко, Россия дает огромные возможности для реализации своего потенциала. Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" в период с 1 по 2 июня 2024 года проводит Международный фестиваль детства и юности "Фестиваль Движения Первых".

https://ria.ru/20240601/molodezh-1949864843.html

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий чернышенко, выставка-форум "россия", общество