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Чернышенко рассказал, как смог исполнить детскую мечту - РИА Новости, 01.06.2024
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13:04 01.06.2024
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Чернышенко рассказал, как смог исполнить детскую мечту
Чернышенко рассказал, как смог исполнить детскую мечту - РИА Новости, 01.06.2024
Чернышенко рассказал, как смог исполнить детскую мечту
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с участниками "Движения первых" рассказал, что в детстве мечтал рисовать на компьютере. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:04
2024-06-01T13:04
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россия
дмитрий чернышенко
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общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с участниками "Движения первых" рассказал, что в детстве мечтал рисовать на компьютере. "Я мечтал рисовать, потому что я закончил художественную школу, и мне нравилось это дело, у меня это получалось. И я мечтал рисовать на компьютере. Тогда это звучало дико, потому что самое большое произведение, которое можно было увидеть, это программисты из перфокарты делали портрет Мона Лизы", - сказал Чернышенко. Вице-премьер РФ уточнил, что он реализовал свою мечту, и она продолжает дальше развиваться, так как технологии продолжают шагать вперед. По словам Чернышенко, Россия дает огромные возможности для реализации своего потенциала. Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" в период с 1 по 2 июня 2024 года проводит Международный фестиваль детства и юности "Фестиваль Движения Первых".
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Выставка-форум "Россия", Россия, Дмитрий Чернышенко, Выставка-форум "Россия", Общество
Чернышенко рассказал, как смог исполнить детскую мечту

Чернышенко в детстве мечтал рисовать на компьютере и смог реализовать эту мечту

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на выставке "Россия"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на выставке Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на выставке "Россия"
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с участниками "Движения первых" рассказал, что в детстве мечтал рисовать на компьютере.
«
"Я мечтал рисовать, потому что я закончил художественную школу, и мне нравилось это дело, у меня это получалось. И я мечтал рисовать на компьютере. Тогда это звучало дико, потому что самое большое произведение, которое можно было увидеть, это программисты из перфокарты делали портрет Мона Лизы", - сказал Чернышенко.
Вице-премьер РФ уточнил, что он реализовал свою мечту, и она продолжает дальше развиваться, так как технологии продолжают шагать вперед. По словам Чернышенко, Россия дает огромные возможности для реализации своего потенциала.
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" в период с 1 по 2 июня 2024 года проводит Международный фестиваль детства и юности "Фестиваль Движения Первых".
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