https://ria.ru/20240601/bronezhilet-1949817055.html
В России создали бронежилет для защиты детей в приграничных районах
В России создали бронежилет для защиты детей в приграничных районах - РИА Новости, 01.06.2024
В России создали бронежилет для защиты детей в приграничных районах
В России создали бронежилет "Светлячок", предназначенный для защиты детей в приграничных районах РФ, а также предотвращения угрозы стрельбы в школах, сообщил... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T03:09
2024-06-01T03:09
2024-06-01T03:09
россия
белгород
шебекино
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926151217_0:3:3076:1733_1920x0_80_0_0_026dd26d08791d8ab04a9d2badc7b9c3.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В России создали бронежилет "Светлячок", предназначенный для защиты детей в приграничных районах РФ, а также предотвращения угрозы стрельбы в школах, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного бронежилета ООО "Хамари" Евгений Батаев. "Светлячок" был представлен на международной выставке "Экипировка", которая прошла в период с 30 по 31 мая в московском Экспо-центре. "Идея создать бронежилет "Светлячок" возникла после обстрелов Белгорода, Шебекино и других приграничных населённых пунктов. Они постоянно находятся под угрозой, не все дети оттуда эвакуированы - им нужно ходить с мамами в поликлинику, магазин и так далее, а значит они должны быть надёжно защищены", - сказал он. Батаев отметил, что речь идёт о бронежилетах с классом защиты БР-2, с возможным увеличением до БР-3 (позволяет выдержать удары осколков и попадание из пистолета Ярыгина). Кроме того, такой бронежилет может защитить от патронов дробовика, что является актуальным с учётом угрозы стрельбы в школах. По его словам, в настоящее время "Хамари" ведёт переговоры с региональными властями о поставках детских бронежилетов. "Светлячки" уже закупают частные школы, детские сады и больницы. 1 июня в мире отмечается Международный день защиты детей (International Children's Day). День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
https://ria.ru/20240530/svo-1949326488.html
https://ria.ru/20240601/deti-1949400162.html
россия
белгород
шебекино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926151217_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_263430eac2435fcaf51b27649a0ff59b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгород, шебекино, безопасность
Россия, Белгород, Шебекино, Безопасность
В России создали бронежилет для защиты детей в приграничных районах
В России создали бронежилет "Светлячок" для защиты детей в приграничных районах
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В России создали бронежилет "Светлячок", предназначенный для защиты детей в приграничных районах РФ, а также предотвращения угрозы стрельбы в школах, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного бронежилета ООО "Хамари" Евгений Батаев.
"Светлячок" был представлен на международной выставке "Экипировка", которая прошла в период с 30 по 31 мая в московском Экспо-центре.
"Идея создать бронежилет "Светлячок" возникла после обстрелов Белгорода
, Шебекино
и других приграничных населённых пунктов. Они постоянно находятся под угрозой, не все дети оттуда эвакуированы - им нужно ходить с мамами в поликлинику, магазин и так далее, а значит они должны быть надёжно защищены", - сказал он.
Батаев отметил, что речь идёт о бронежилетах с классом защиты БР-2, с возможным увеличением до БР-3 (позволяет выдержать удары осколков и попадание из пистолета Ярыгина). Кроме того, такой бронежилет может защитить от патронов дробовика, что является актуальным с учётом угрозы стрельбы в школах.
По его словам, в настоящее время "Хамари" ведёт переговоры с региональными властями о поставках детских бронежилетов. "Светлячки" уже закупают частные школы, детские сады и больницы.
1 июня в мире отмечается Международный день защиты детей (International Children's Day). День был учрежден в Париже
(Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.