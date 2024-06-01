https://ria.ru/20240601/bronezhilet-1949817055.html

В России создали бронежилет для защиты детей в приграничных районах

В России создали бронежилет для защиты детей в приграничных районах - РИА Новости, 01.06.2024

В России создали бронежилет для защиты детей в приграничных районах

В России создали бронежилет "Светлячок", предназначенный для защиты детей в приграничных районах РФ, а также предотвращения угрозы стрельбы в школах, сообщил... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T03:09

2024-06-01T03:09

2024-06-01T03:09

россия

белгород

шебекино

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В России создали бронежилет "Светлячок", предназначенный для защиты детей в приграничных районах РФ, а также предотвращения угрозы стрельбы в школах, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного бронежилета ООО "Хамари" Евгений Батаев. "Светлячок" был представлен на международной выставке "Экипировка", которая прошла в период с 30 по 31 мая в московском Экспо-центре. "Идея создать бронежилет "Светлячок" возникла после обстрелов Белгорода, Шебекино и других приграничных населённых пунктов. Они постоянно находятся под угрозой, не все дети оттуда эвакуированы - им нужно ходить с мамами в поликлинику, магазин и так далее, а значит они должны быть надёжно защищены", - сказал он. Батаев отметил, что речь идёт о бронежилетах с классом защиты БР-2, с возможным увеличением до БР-3 (позволяет выдержать удары осколков и попадание из пистолета Ярыгина). Кроме того, такой бронежилет может защитить от патронов дробовика, что является актуальным с учётом угрозы стрельбы в школах. По его словам, в настоящее время "Хамари" ведёт переговоры с региональными властями о поставках детских бронежилетов. "Светлячки" уже закупают частные школы, детские сады и больницы. 1 июня в мире отмечается Международный день защиты детей (International Children's Day). День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.

https://ria.ru/20240530/svo-1949326488.html

https://ria.ru/20240601/deti-1949400162.html

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белгород

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россия, белгород, шебекино, безопасность