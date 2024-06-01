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Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 01.06.2024
Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
Российская система ПВО перехватила еще два дрона над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:44
2024-06-01T13:44
2024-06-01T14:34
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российская система ПВО перехватила еще два дрона над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."С 12:00 до 13:00 мск еще два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.ВСУ с самого утра пытаются атаковать регион. Так, ПВО перехватила два БПЛА самолетного типа около 08:30 мск, две тактические ракеты "Точка-У" и три дрона в период с 10:00 до 12:00. Еще один беспилотник сбили над Брянской областью.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать гражданские и инфраструктурные объекты в приграничных и центральных регионах страны. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
Минобороны: ПВО уничтожила еще два украинских дрона над Белгородской областью