https://ria.ru/20240601/bespilotniki-1949871190.html

Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 01.06.2024

Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

Российская система ПВО перехватила еще два дрона над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T13:44

2024-06-01T13:44

2024-06-01T14:34

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913817141_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_b4af7be41acb70b9dad24f090b6e6dc8.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российская система ПВО перехватила еще два дрона над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."С 12:00 до 13:00 мск еще два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.ВСУ с самого утра пытаются атаковать регион. Так, ПВО перехватила два БПЛА самолетного типа около 08:30 мск, две тактические ракеты "Точка-У" и три дрона в период с 10:00 до 12:00. Еще один беспилотник сбили над Брянской областью.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать гражданские и инфраструктурные объекты в приграничных и центральных регионах страны. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)