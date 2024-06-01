https://ria.ru/20240601/bespilotniki-1949837727.html

Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Над Белгородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 01.06.2024

Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Утром силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T09:34

2024-06-01T09:34

2024-06-01T10:52

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Утром силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Около 08:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ночью средства ПВО сбили воздушные цели при подлете к областному центру. По предварительной информации, никто не пострадал. Сигнал воздушной тревоги в Белгороде и Белгородском районе запускали дважды: в 00:25 и в 08:03.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)