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Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Над Белгородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 01.06.2024
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Утром силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:34
2024-06-01T09:34
2024-06-01T10:52
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Утром силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Около 08:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ночью средства ПВО сбили воздушные цели при подлете к областному центру. По предварительной информации, никто не пострадал. Сигнал воздушной тревоги в Белгороде и Белгородском районе запускали дважды: в 00:25 и в 08:03.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью