https://ria.ru/20240601/bespilotnik-1949831075.html

Под Новороссийском нашли обломки украинского беспилотника

Под Новороссийском нашли обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 01.06.2024

Под Новороссийском нашли обломки украинского беспилотника

Обломки украинского БПЛА обнаружены в станице Раевской под Новороссийском, они будут обезврежены, сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) города в... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T08:38

2024-06-01T08:38

2024-06-01T08:45

специальная военная операция на украине

краснодарский край

новороссийск

происшествия

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КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Обломки украинского БПЛА обнаружены в станице Раевской под Новороссийском, они будут обезврежены, сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) города в Telegram-канале. В пятницу в 3.57 мск губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в нескольких муниципалитетах региона отражена атака БПЛА ВСУ, предварительно, повреждений нет, в Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов. "31.05.2024 в результате атаки ВСУ при объезде специальными службами в станице Раевская были обнаружены остатки БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении МЦУ. Отмечается, что в районе раевских бань выставлено оцепление для обезвреживания собранных обломков. Власти просят граждан сохранять спокойствие.

https://ria.ru/20240525/bespilotnik-1948304946.html

краснодарский край

новороссийск

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краснодарский край, новороссийск, происшествия