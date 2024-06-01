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Под Новороссийском нашли обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:38 01.06.2024 (обновлено: 08:45 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/bespilotnik-1949831075.html
Под Новороссийском нашли обломки украинского беспилотника
Под Новороссийском нашли обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 01.06.2024
Под Новороссийском нашли обломки украинского беспилотника
Обломки украинского БПЛА обнаружены в станице Раевской под Новороссийском, они будут обезврежены, сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) города в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T08:38
2024-06-01T08:45
специальная военная операция на украине
краснодарский край
новороссийск
происшествия
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КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Обломки украинского БПЛА обнаружены в станице Раевской под Новороссийском, они будут обезврежены, сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) города в Telegram-канале. В пятницу в 3.57 мск губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в нескольких муниципалитетах региона отражена атака БПЛА ВСУ, предварительно, повреждений нет, в Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов. "31.05.2024 в результате атаки ВСУ при объезде специальными службами в станице Раевская были обнаружены остатки БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении МЦУ. Отмечается, что в районе раевских бань выставлено оцепление для обезвреживания собранных обломков. Власти просят граждан сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20240525/bespilotnik-1948304946.html
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краснодарский край, новороссийск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Новороссийск, Происшествия
Под Новороссийском нашли обломки украинского беспилотника

В станице Раевская под Новороссийском нашли обломки украинского БПЛА

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Обломки украинского БПЛА обнаружены в станице Раевской под Новороссийском, они будут обезврежены, сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) города в Telegram-канале.
В пятницу в 3.57 мск губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в нескольких муниципалитетах региона отражена атака БПЛА ВСУ, предварительно, повреждений нет, в Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов.
"31.05.2024 в результате атаки ВСУ при объезде специальными службами в станице Раевская были обнаружены остатки БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении МЦУ.
Отмечается, что в районе раевских бань выставлено оцепление для обезвреживания собранных обломков.
Власти просят граждан сохранять спокойствие.
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Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайНовороссийскПроисшествия
 
 
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