https://ria.ru/20240601/bespilotnik-1949831075.html
Под Новороссийском нашли обломки украинского беспилотника
Под Новороссийском нашли обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 01.06.2024
Под Новороссийском нашли обломки украинского беспилотника
Обломки украинского БПЛА обнаружены в станице Раевской под Новороссийском, они будут обезврежены, сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) города в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T08:38
2024-06-01T08:38
2024-06-01T08:45
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КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Обломки украинского БПЛА обнаружены в станице Раевской под Новороссийском, они будут обезврежены, сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) города в Telegram-канале. В пятницу в 3.57 мск губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в нескольких муниципалитетах региона отражена атака БПЛА ВСУ, предварительно, повреждений нет, в Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов. "31.05.2024 в результате атаки ВСУ при объезде специальными службами в станице Раевская были обнаружены остатки БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении МЦУ. Отмечается, что в районе раевских бань выставлено оцепление для обезвреживания собранных обломков. Власти просят граждан сохранять спокойствие.
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краснодарский край, новороссийск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Новороссийск, Происшествия
Под Новороссийском нашли обломки украинского беспилотника
В станице Раевская под Новороссийском нашли обломки украинского БПЛА
КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости.
Обломки украинского БПЛА обнаружены в станице Раевской под Новороссийском, они будут обезврежены, сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) города в Telegram-канале
.
В пятницу в 3.57 мск губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в нескольких муниципалитетах региона отражена атака БПЛА ВСУ, предварительно, повреждений нет, в Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов.
"31.05.2024 в результате атаки ВСУ при объезде специальными службами в станице Раевская были обнаружены остатки БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении МЦУ.
Отмечается, что в районе раевских бань выставлено оцепление для обезвреживания собранных обломков.
Власти просят граждан сохранять спокойствие.