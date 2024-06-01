https://ria.ru/20240601/belgorod-1949828691.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 01.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщает ГУ МЧС по Белгородской области в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T08:20
2024-06-01T08:20
2024-06-01T08:22
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщает ГУ МЧС по Белгородской области в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в 8.03 мск."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности
МЧС сообщило об отбое ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе