https://ria.ru/20240601/belgorod-1949828691.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 01.06.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщает ГУ МЧС по Белгородской области в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T08:20

2024-06-01T08:20

2024-06-01T08:22

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщает ГУ МЧС по Белгородской области в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в 8.03 мск."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)