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Артиллеристы накрыли место под Харьковом, где ВСУ заряжали "Грады" - РИА Новости, 01.06.2024
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06:32 01.06.2024 (обновлено: 06:38 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/artilleriya-1949822978.html
Артиллеристы накрыли место под Харьковом, где ВСУ заряжали "Грады"
Артиллеристы накрыли место под Харьковом, где ВСУ заряжали "Грады" - РИА Новости, 01.06.2024
Артиллеристы накрыли место под Харьковом, где ВСУ заряжали "Грады"
Артиллеристы российской группировки "Север" огнем из реактивной системы залпового огня "Ураган" накрыли место, где солдаты ВСУ заряжали РСЗО БМ-21 "Град" в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T06:32
2024-06-01T06:38
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 1 июн — РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Север" огнем из реактивной системы залпового огня "Ураган" накрыли место, где солдаты ВСУ заряжали РСЗО БМ-21 "Град" в одном из тыловых районов украинской армии под Харьковом, рассказал РИА Новости командир расчета "Урагана" группировки с позывном "Карат". "Наша разведка обнаружила цель — пункт заряжения БМ-21 (РСЗО "Град" — Прим. ред.) врага, соответственно, нам ее передали, и мы в течение трех с половиной минут выскочили и отработали четырьмя фугасами, собрались и уехали в укрытие", — сказал "Карат". Он отметил, что место, где производилась зарядка боевой машины противника, находилось на удалении 25 километров в тыловой зоне. "Во-первых, это уже особенность, то, что мы дальнобойные, во-вторых, больше мы противника в тылу положим, который сидит и думает, что сейчас придет на помощь передней линии, переднему эшелону... Соответственно, мы этого сделать не даем, потому что мы их уничтожаем", — добавил артиллерист. Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск "Север" продвигаются в Харьковской области.
https://ria.ru/20240601/katastrofa-1949811843.html
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Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы накрыли место под Харьковом, где ВСУ заряжали "Грады"

Артиллеристы группировки "Север" накрыли место, где солдаты ВСУ заряжали "Град"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО 9К57 "Ураган"
РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО 9К57 "Ураган". Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 1 июн — РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Север" огнем из реактивной системы залпового огня "Ураган" накрыли место, где солдаты ВСУ заряжали РСЗО БМ-21 "Град" в одном из тыловых районов украинской армии под Харьковом, рассказал РИА Новости командир расчета "Урагана" группировки с позывном "Карат".
"Наша разведка обнаружила цель — пункт заряжения БМ-21 (РСЗО "Град" — Прим. ред.) врага, соответственно, нам ее передали, и мы в течение трех с половиной минут выскочили и отработали четырьмя фугасами, собрались и уехали в укрытие", — сказал "Карат".
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Он отметил, что место, где производилась зарядка боевой машины противника, находилось на удалении 25 километров в тыловой зоне.
"Во-первых, это уже особенность, то, что мы дальнобойные, во-вторых, больше мы противника в тылу положим, который сидит и думает, что сейчас придет на помощь передней линии, переднему эшелону... Соответственно, мы этого сделать не даем, потому что мы их уничтожаем", — добавил артиллерист.
Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск "Север" продвигаются в Харьковской области.
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