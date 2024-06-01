https://ria.ru/20240601/artilleriya-1949822978.html

Артиллеристы накрыли место под Харьковом, где ВСУ заряжали "Грады"

Артиллеристы накрыли место под Харьковом, где ВСУ заряжали "Грады" - РИА Новости, 01.06.2024

Артиллеристы накрыли место под Харьковом, где ВСУ заряжали "Грады"

Артиллеристы российской группировки "Север" огнем из реактивной системы залпового огня "Ураган" накрыли место, где солдаты ВСУ заряжали РСЗО БМ-21 "Град" в... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T06:32

2024-06-01T06:32

2024-06-01T06:38

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 1 июн — РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Север" огнем из реактивной системы залпового огня "Ураган" накрыли место, где солдаты ВСУ заряжали РСЗО БМ-21 "Град" в одном из тыловых районов украинской армии под Харьковом, рассказал РИА Новости командир расчета "Урагана" группировки с позывном "Карат". "Наша разведка обнаружила цель — пункт заряжения БМ-21 (РСЗО "Град" — Прим. ред.) врага, соответственно, нам ее передали, и мы в течение трех с половиной минут выскочили и отработали четырьмя фугасами, собрались и уехали в укрытие", — сказал "Карат". Он отметил, что место, где производилась зарядка боевой машины противника, находилось на удалении 25 километров в тыловой зоне. "Во-первых, это уже особенность, то, что мы дальнобойные, во-вторых, больше мы противника в тылу положим, который сидит и думает, что сейчас придет на помощь передней линии, переднему эшелону... Соответственно, мы этого сделать не даем, потому что мы их уничтожаем", — добавил артиллерист. Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск "Север" продвигаются в Харьковской области.

https://ria.ru/20240601/katastrofa-1949811843.html

https://ria.ru/20240531/kiev-1949803837.html

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