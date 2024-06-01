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Спасли российские актеры. Почему в Каннах победила американская "Анора" - РИА Новости, 01.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 01.06.2024 (обновлено: 08:05 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/anora-1949371689.html
Спасли российские актеры. Почему в Каннах победила американская "Анора"
Спасли российские актеры. Почему в Каннах победила американская "Анора" - РИА Новости, 01.06.2024
Спасли российские актеры. Почему в Каннах победила американская "Анора"
Золотую пальмовую ветвь в Каннах получила картина американского режиссера Шона Бейкера "Анора". Эту романтическую, немного наивную комедию, в которой главные... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T08:00
2024-06-01T08:05
культура
кино
каннский кинофестиваль
канны
нью-йорк (город)
алексей серебряков
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Золотую пальмовую ветвь в Каннах получила картина американского режиссера Шона Бейкера "Анора". Эту романтическую, немного наивную комедию, в которой главные роли исполняют Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн, сравнивают с легендарной "Красоткой" с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. Почему жюри одного из самых престижных кинофестивалей отдало главный приз очередной истории о Золушке с российскими актерами — в материале РИА Новости.Что подкупило жюриИнфантильный сын русского олигарха Иван влюбляется в американскую стриптизершу Анору (или просто Эни). Парочка быстро находит общий язык, причем в самом прямом смысле — бабушка Эни родилась в СССР и научила внучку русскому. Ваня настолько очарован девушкой, что немедленно делает ей предложение и вместо требуемого барышней трехкаратного бриллианта дарит четырехкаратный. Но родители парня не очень всему этому рады. И они летят в Нью-Йорк, чтобы порешать, как водится у русских околокриминальных кругов, актуальные вопросики.Фильм кажется безыдейным и легкомысленным. Шутки предсказуемы. Нет и розового хэппи-энда — настроение картины скорее меланхоличное. И похоже, именно это подкупило каннское жюри во главе с Гретой Гервиг, создательницей "Барби" и большим специалистом по работе с современными штампами. Страсти вокруг "Аноры" закипели нешуточные — прежде всего из-за российских артистов в главных ролях. Тут и Марк Эйдельштейн (Ваня), и Дарья Екамасова с Алексеем Серебряковым (родители-олигархи), и вездесущий Юра Борисов — без него, кажется, не обходится ни один модный проект. На этот раз он перевоплотился в молодого человека по имени Игорь, эдакого прислужника при всесильном господине, который должен вразумить зарвавшуюся стриптизершу. На фоне культуры отмены и бойкотирования России такое количество русских в американском фильме кажется странным. Но это объяснимо. Режиссер ни в каких околополитических скандалах не замечен, да и все эти артисты уже давно стали "гражданами мира", активно снимаясь в зарубежном кино. О чем фильмБейкер выстраивает фильм как комедию дель арте — с масками, наделенными стереотипными чертами. Не ждите от "Аноры" глубины, ее здесь нет. Это еще одна попытка продемонстрировать старую истину: богачи, как правило, — люди невысоких и нестабильных моральных качеств, а вот у бедняков с этим все в порядке. Конечно, режиссер раскрывает то одного, то другого персонажа, иначе зрелище получилось бы совсем морализаторское и скучное. Впрочем, здесь продолжает жить не менее скучный и банальный миф о всесильных русских олигархах, которые считают, что все на свете продается и покупается. Бейкер словно возвращается в Голливуд на 30 лет назад, когда от русской мафии никому не удавалось скрыться и ее представители из реальных прототипов превратились в культурный архетип.В борьбе между нуворишем и гопником с улицы Нью-Йорка в "Аноре" снова побеждает гопник — надо же было показать, что богатство не всегда стыкуется с добродетелью. Но то, что зрителю приходится разделять точку зрения гопника, режиссера не слишком беспокоит. Великолепные русскиеОбескураживает хаотичность сценария. Некоторые персонажи явно теряются из-за отсутствия экранной мотивации. Как тот же Игорь, герой Борисова. Его роль выглядит непрописанной — вот и играет актер сам себя.Фактически "Анора" держится на химии и органике артистов. Дуэт Эйдельштейна и Майки Мэдисон (Эни) идеален. Серебряков и Екамасова тоже прекрасно дополняют друг друга. Ну а Юра Борисов хорош сам по себе. Достаточно ли этого для приза одного из главных мировых фестивалей? Видимо, да. Может, зритель устал от излишних умствований, бесконечной и ничем не обоснованной символики? Иногда хочется просто увидеть обычную клишированную, ни к чему не обязывающую виньетку. И, как говорилось в еще одном знаменитом фильме: "Are you gangsters? No, we are Russians!"
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кино, каннский кинофестиваль, канны, нью-йорк (город), алексей серебряков
Культура, Кино, Каннский кинофестиваль, Канны, Нью-Йорк (город), Алексей Серебряков

Спасли российские актеры. Почему в Каннах победила американская "Анора"

© Cre Film (2024)Кадр из фильма "Анора"
Кадр из фильма Анора
© Cre Film (2024)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Золотую пальмовую ветвь в Каннах получила картина американского режиссера Шона Бейкера "Анора". Эту романтическую, немного наивную комедию, в которой главные роли исполняют Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн, сравнивают с легендарной "Красоткой" с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. Почему жюри одного из самых престижных кинофестивалей отдало главный приз очередной истории о Золушке с российскими актерами — в материале РИА Новости.
© AFP 2024 / CHRISTOPHE SIMONАктер Марк Эйдельштейн, актриса Майки Мэдисон и Юрий Борисов во время фотосессии для фильма "Анора" на 77-м Каннском кинофестивале
Актер Марк Эйдельштейн, актриса Майки Мэдисон и Юрий Борисов во время фотосессии для фильма Анора на 77-м Каннском кинофестивале в Каннах - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AFP 2024 / CHRISTOPHE SIMON
Актер Марк Эйдельштейн, актриса Майки Мэдисон и Юрий Борисов во время фотосессии для фильма "Анора" на 77-м Каннском кинофестивале

Что подкупило жюри

Инфантильный сын русского олигарха Иван влюбляется в американскую стриптизершу Анору (или просто Эни). Парочка быстро находит общий язык, причем в самом прямом смысле — бабушка Эни родилась в СССР и научила внучку русскому. Ваня настолько очарован девушкой, что немедленно делает ей предложение и вместо требуемого барышней трехкаратного бриллианта дарит четырехкаратный. Но родители парня не очень всему этому рады. И они летят в Нью-Йорк, чтобы порешать, как водится у русских околокриминальных кругов, актуальные вопросики.
© AFP 2024 / ZOULERAH NORDDINEСъемочная группа фильма "Анора" на пресс-конференции, посвященной фильму "Анора", на 77-м Каннском кинофестивале в Каннах
Съемочная группа фильма Анора на пресс-конференции, посвященной фильму Анора, на 77-м Каннском кинофестивале в Каннах - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AFP 2024 / ZOULERAH NORDDINE
Съемочная группа фильма "Анора" на пресс-конференции, посвященной фильму "Анора", на 77-м Каннском кинофестивале в Каннах
Фильм кажется безыдейным и легкомысленным. Шутки предсказуемы. Нет и розового хэппи-энда — настроение картины скорее меланхоличное. И похоже, именно это подкупило каннское жюри во главе с Гретой Гервиг, создательницей "Барби" и большим специалистом по работе с современными штампами. Страсти вокруг "Аноры" закипели нешуточные — прежде всего из-за российских артистов в главных ролях. Тут и Марк Эйдельштейн (Ваня), и Дарья Екамасова с Алексеем Серебряковым (родители-олигархи), и вездесущий Юра Борисов — без него, кажется, не обходится ни один модный проект. На этот раз он перевоплотился в молодого человека по имени Игорь, эдакого прислужника при всесильном господине, который должен вразумить зарвавшуюся стриптизершу.
© AFP 2024 / VALERY HACHEСъемочная группа фильма "Анора" на показе фильма в рамках 77-го Каннского кинофестиваля в Каннах
Съемочная группа фильма Анора прибывают на показ фильма в рамках 77-го Каннского кинофестиваля в Каннах - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AFP 2024 / VALERY HACHE
Съемочная группа фильма "Анора" на показе фильма в рамках 77-го Каннского кинофестиваля в Каннах
На фоне культуры отмены и бойкотирования России такое количество русских в американском фильме кажется странным. Но это объяснимо. Режиссер ни в каких околополитических скандалах не замечен, да и все эти артисты уже давно стали "гражданами мира", активно снимаясь в зарубежном кино.

О чем фильм

Бейкер выстраивает фильм как комедию дель арте — с масками, наделенными стереотипными чертами. Не ждите от "Аноры" глубины, ее здесь нет. Это еще одна попытка продемонстрировать старую истину: богачи, как правило, — люди невысоких и нестабильных моральных качеств, а вот у бедняков с этим все в порядке.
© AFP 2024 / CHRISTOPHE SIMONАмериканский режиссер Шон Бейкер во время фотосессии для фильма "Анора" на 77-м Каннском кинофестивале
Американский режиссер Шон Бейкер во время фотосессии для фильма Анора на 77-м Каннском кинофестивале в Каннах - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AFP 2024 / CHRISTOPHE SIMON
Американский режиссер Шон Бейкер во время фотосессии для фильма "Анора" на 77-м Каннском кинофестивале
Конечно, режиссер раскрывает то одного, то другого персонажа, иначе зрелище получилось бы совсем морализаторское и скучное. Впрочем, здесь продолжает жить не менее скучный и банальный миф о всесильных русских олигархах, которые считают, что все на свете продается и покупается. Бейкер словно возвращается в Голливуд на 30 лет назад, когда от русской мафии никому не удавалось скрыться и ее представители из реальных прототипов превратились в культурный архетип.
В борьбе между нуворишем и гопником с улицы Нью-Йорка в "Аноре" снова побеждает гопник — надо же было показать, что богатство не всегда стыкуется с добродетелью. Но то, что зрителю приходится разделять точку зрения гопника, режиссера не слишком беспокоит.

Великолепные русские

© AFP 2024 / VALERY HACHEАмериканский режиссер Шон Бейкер и американский режиссер, председатель жюри 77-го Каннского кинофестиваля Грета Гервиг во время вручения "Золотой пальмовой ветви" за фильм "Анора" во время церемонии закрытия 77-го кинофестиваля в Каннах
Американский режиссер Шон Бейкер и американский режиссер, председатель жюри 77-го Каннского кинофестиваля Грета Гервиг во время вручения Золотой пальмовой ветви за фильм Анора во время церемонии закрытия 77-го Каннского кинофестиваля в Каннах - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AFP 2024 / VALERY HACHE
Американский режиссер Шон Бейкер и американский режиссер, председатель жюри 77-го Каннского кинофестиваля Грета Гервиг во время вручения "Золотой пальмовой ветви" за фильм "Анора" во время церемонии закрытия 77-го кинофестиваля в Каннах
Обескураживает хаотичность сценария. Некоторые персонажи явно теряются из-за отсутствия экранной мотивации. Как тот же Игорь, герой Борисова. Его роль выглядит непрописанной — вот и играет актер сам себя.
Фактически "Анора" держится на химии и органике артистов. Дуэт Эйдельштейна и Майки Мэдисон (Эни) идеален. Серебряков и Екамасова тоже прекрасно дополняют друг друга. Ну а Юра Борисов хорош сам по себе. Достаточно ли этого для приза одного из главных мировых фестивалей? Видимо, да. Может, зритель устал от излишних умствований, бесконечной и ничем не обоснованной символики? Иногда хочется просто увидеть обычную клишированную, ни к чему не обязывающую виньетку. И, как говорилось в еще одном знаменитом фильме: "Are you gangsters? No, we are Russians!"
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