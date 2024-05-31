Более 5 тысяч знаков направления поворота обустроили на дорогах Подмосковья
© iStock.com / Mieszko9Знак направления поворота на дороге
© iStock.com / Mieszko9
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Более 5 тысяч знаков направления поворота (шевронов) обустроили дорожные службы на региональных трассах Подмосковья, данные работы провели в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Для повышения безопасности автомобилистов 225 участков региональных дорог в 23 округах обустроили шевронами. Такие знаки устанавливаются на крутых виражах и поворотах с радиусом менее 30 метров. До конца года установим еще порядка 5 тысяч шевронов", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
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Наибольший объем работ был проведен в трех округах: Орехово-Зуевском, Одинцовском и Солнечногорске.
В Солнечногорске смонтировали более 640 знаков, в том числе на участках Тимоновского шоссе, на подъездах к поселку Менделеево и деревне Глазово от Ленинградского шоссе, к деревне Ожогино от Пятницкого шоссе.
В Одинцовском округе обустроили шевроны на 23 участках Можайского шоссе, а в Орехово-Зуевском округе — на 14 участках дороги от трассы А-108 до деревни Мисцево, вблизи деревни Костино, а также на участке между деревнями Петрушино и Зворково.
Работы по установке знаков направления поворота в Московской области продолжаются. Должны установить порядка 10 тысяч знаков.