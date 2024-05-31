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Более 5 тысяч знаков направления поворота обустроили на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 31.05.2024
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Новости Подмосковья
 
12:57 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/znaki-1949639869.html
Более 5 тысяч знаков направления поворота обустроили на дорогах Подмосковья
Более 5 тысяч знаков направления поворота обустроили на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 31.05.2024
Более 5 тысяч знаков направления поворота обустроили на дорогах Подмосковья
Более 5 тысяч знаков направления поворота (шевронов) обустроили дорожные службы на региональных трассах Подмосковья, данные работы провели в рамках нацпроекта... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:57
2024-05-31T12:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
солнечногорск
ленинградское шоссе
алексей гержик
одинцовский район
орехово-зуевский район
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Более 5 тысяч знаков направления поворота (шевронов) обустроили дорожные службы на региональных трассах Подмосковья, данные работы провели в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Для повышения безопасности автомобилистов 225 участков региональных дорог в 23 округах обустроили шевронами. Такие знаки устанавливаются на крутых виражах и поворотах с радиусом менее 30 метров. До конца года установим еще порядка 5 тысяч шевронов", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Наибольший объем работ был проведен в трех округах: Орехово-Зуевском, Одинцовском и Солнечногорске. В Солнечногорске смонтировали более 640 знаков, в том числе на участках Тимоновского шоссе, на подъездах к поселку Менделеево и деревне Глазово от Ленинградского шоссе, к деревне Ожогино от Пятницкого шоссе. В Одинцовском округе обустроили шевроны на 23 участках Можайского шоссе, а в Орехово-Зуевском округе — на 14 участках дороги от трассы А-108 до деревни Мисцево, вблизи деревни Костино, а также на участке между деревнями Петрушино и Зворково. Работы по установке знаков направления поворота в Московской области продолжаются. Должны установить порядка 10 тысяч знаков.
https://ria.ru/20230919/podmoskove-1897214607.html
https://ria.ru/20240529/dorogi-1949207060.html
московская область (подмосковье)
солнечногорск
ленинградское шоссе
одинцовский район
орехово-зуевский район
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московская область (подмосковье), солнечногорск, ленинградское шоссе, алексей гержик, одинцовский район, орехово-зуевский район
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Ленинградское шоссе, Алексей Гержик, Одинцовский район, Орехово-Зуевский район

Более 5 тысяч знаков направления поворота обустроили на дорогах Подмосковья

© iStock.com / Mieszko9Знак направления поворота на дороге
Знак направления поворота на дороге - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© iStock.com / Mieszko9
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Более 5 тысяч знаков направления поворота (шевронов) обустроили дорожные службы на региональных трассах Подмосковья, данные работы провели в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Для повышения безопасности автомобилистов 225 участков региональных дорог в 23 округах обустроили шевронами. Такие знаки устанавливаются на крутых виражах и поворотах с радиусом менее 30 метров. До конца года установим еще порядка 5 тысяч шевронов", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
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Наибольший объем работ был проведен в трех округах: Орехово-Зуевском, Одинцовском и Солнечногорске.
В Солнечногорске смонтировали более 640 знаков, в том числе на участках Тимоновского шоссе, на подъездах к поселку Менделеево и деревне Глазово от Ленинградского шоссе, к деревне Ожогино от Пятницкого шоссе.
В Одинцовском округе обустроили шевроны на 23 участках Можайского шоссе, а в Орехово-Зуевском округе — на 14 участках дороги от трассы А-108 до деревни Мисцево, вблизи деревни Костино, а также на участке между деревнями Петрушино и Зворково.
Работы по установке знаков направления поворота в Московской области продолжаются. Должны установить порядка 10 тысяч знаков.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскЛенинградское шоссеАлексей ГержикОдинцовский районОрехово-Зуевский район
 
 
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