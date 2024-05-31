https://ria.ru/20240531/zhara-1949582058.html

Москвичей предупредили о сильной жаре в пятницу

Москвичей предупредили о сильной жаре в пятницу - РИА Новости, 31.05.2024

Москвичей предупредили о сильной жаре в пятницу

Столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о температуре до плюс 30 градусов в пятницу и призвал избегать длительного пребывания на улице,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:18

2024-05-31T10:18

2024-05-31T10:18

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о температуре до плюс 30 градусов в пятницу и призвал избегать длительного пребывания на улице, сообщается в Telegram-канале ведомства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова ожидается сильная жара. Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 30 градусов… Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240529/moskva-1949066152.html

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