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Москвичей предупредили о сильной жаре в пятницу
Москвичей предупредили о сильной жаре в пятницу - РИА Новости, 31.05.2024
Москвичей предупредили о сильной жаре в пятницу
Столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о температуре до плюс 30 градусов в пятницу и призвал избегать длительного пребывания на улице,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:18
2024-05-31T10:18
2024-05-31T10:18
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о температуре до плюс 30 градусов в пятницу и призвал избегать длительного пребывания на улице, сообщается в Telegram-канале ведомства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова ожидается сильная жара. Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 30 градусов… Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240529/moskva-1949066152.html
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общество, погода, москва
Москвичей предупредили о сильной жаре в пятницу
Москвичей предупредили о температуре до плюс 30 градусов в пятницу