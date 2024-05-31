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Москвичей предупредили о сильной жаре в пятницу - РИА Новости, 31.05.2024
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10:18 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/zhara-1949582058.html
Москвичей предупредили о сильной жаре в пятницу
Москвичей предупредили о сильной жаре в пятницу - РИА Новости, 31.05.2024
Москвичей предупредили о сильной жаре в пятницу
Столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о температуре до плюс 30 градусов в пятницу и призвал избегать длительного пребывания на улице,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:18
2024-05-31T10:18
общество
погода
москва
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о температуре до плюс 30 градусов в пятницу и призвал избегать длительного пребывания на улице, сообщается в Telegram-канале ведомства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова ожидается сильная жара. Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 30 градусов… Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице", - говорится в сообщении ведомства.
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общество, погода, москва
Общество, Погода, Москва
Москвичей предупредили о сильной жаре в пятницу

Москвичей предупредили о температуре до плюс 30 градусов в пятницу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОтдыхающие у фонтана в Лубочном переулке в Москве
Отдыхающие у фонтана в Лубочном переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Отдыхающие у фонтана в Лубочном переулке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о температуре до плюс 30 градусов в пятницу и призвал избегать длительного пребывания на улице, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова ожидается сильная жара. Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 30 градусов… Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице", - говорится в сообщении ведомства.
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